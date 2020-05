Apple’s komende high-end hoofdtelefoon gaat mogelijk de AirPods Studio heten. Volgens hetzelfde gerucht moet de headset een fiks bedrag van 349 dollar opleveren.



‘Apple AirPods Studio kost 349 euro’

Vermoedelijk gaat Apple’s high-end hoofdtelefoon de naam van de oude, vertrouwde Beats Studio overnemen. Deze zou gecombineerd worden met de merknaam van Apple’s razend populaire oortjes, de AirPods. Bekend Apple-lekker Jon Prosser postte een tweet waarin hij suggereert dat het langverwachte product de Apple AirPods Studio gaat heten.



Hij voegt daaraan toe dat de headset maar liefst 349 dollar gaat kosten. Hiermee zou Apple zijn vermeende AirPods Studio in het hogere segment van de markt plaatsen. Als dit klopt, gaat de hoofdtelefoon concurreren met onder meer de Sony WH-1000XM3 en de Bose QuietComfort 35 II. Dit zijn high-end hoofdtelefoons met een goede noise-cancelling en een prijs van 350 euro of meer toen ze uitkwamen. Apple’s hoofdtelefoon verschijnt vermoedelijk nog dit jaar.

Uitfasering van Beats-merk

Er is volgens Prosser een grote kans dat Apple langzamerhand Beats gaat uitfaseren. De iPhone-fabrikant nam in 2014 het Beats-merk over van de bekende rapper Dr. Dre. Apple had op dit moment immers nog geen eigen sterke naam voor audio-hardware. Het bedrijf heeft echter een flinke inhaalslag gemaakt en beschikt met zijn AirPods momenteel over een van populairste merknamen voor oordopjes.

Daarnaast deelde Prosser ook het gerucht dat Apple werkt aan sportieve oordopjes, de AirPods X. Het zou gaan om oortjes die stevig blijven zitten bij sportieve activiteiten als hardlopen. De naam en het design zouden overduidelijk afgeleid zijn van de Beats X. De nieuwe oordopjes zouden rond september of oktober onthuld worden en rond de 200 dollar kosten. Wanneer er meer bekend is, lees je dat hier op iPhoned.

