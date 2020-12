Gerucht: AirPods Pro 2 verschijnt mogelijk in twee formaten

Er is een nieuw gerucht verschenen over de tweede generatie van de AirPods Pro, of ‘AirPods Pro 2’. De nieuwe draadloze oordopjes zouden mogelijk in twee formaten verschijnen.

Lees verder na de advertentie.

‘AirPods Pro 2 formaten te zien op foto’s’

Het nieuws komt van Mr.white, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten deelt. De lekker deelt foto’s van componenten van de AirPods Pro 2, die de huidige AirPods Pro moeten opvolgen. Te zien is dat het kabeltje van de onderdelen twee verschillende lengtes heeft, wat erop zou wijzen dat de draadloze oordopjes in twee formaten op de markt komen.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

De insider zegt ook dat de nieuwe AirPods Pro over de W2-chip beschikt. Veel is echter nog onduidelijk. De AirPods Pro worden bijvoorbeeld standaard geleverd met oorkussentjes in verschillende maten, waardoor we niet weten wat twee formaten van de AirPods Pro 2 zelf zouden toevoegen.

Daarnaast kan het zijn dat Mr.white componenten laat zien van de vernieuwde AirPods Pro 2 en de AirPods 3, het instapmodel van Apples draadloze oordopjes. Het bedrijf van Tim Cook zou ook al een tijdje aan deze nieuwe AirPods werken. De verwachting is dat Apple volgend jaar met vernieuwde draadloze oordopjes komt.

Meer over de AirPods Pro 2

Volgens verschillende geruchten krijgen zowel de AirPods Pro 2 als AirPods 3 een nieuw design. De reguliere AirPods zouden meer gaan lijken op de Pro-versie, waarbij het stokje korter wordt. Vermoedelijk krijgen de draadloze oordopjes ook vervangbare siliconen oorkussentjes, zodat ze beter passen. Apple verbetert vermoedelijk ook de accuduur van de nieuwe AirPods.

Bij de AirPods Pro 2 zou het bedrijf kiezen voor het design waarbij de stokjes helemaal weg zijn. Apple test naar verluidt een rond ontwerp, om ervoor te zorgen dat de oordopjes beter je oorscherp vult.

Het is echter onduidelijk welke verbeteringen Apple daadwerkelijk gaat doorvoeren en het bedrijf heeft nog niets over opvolgers van de AirPods (Pro) bekendgemaakt. Wanneer daar verandering in komt, is ook nog onduidelijk.

Lees meer Apple-nieuws: