‘Apple komt met drie nieuwe AirPods in 2024’ (dit zijn ze)

Volgens geruchten is Apple van plan om met drie nieuwe AirPods te komen in 2024. Maar welke oordopjes gaan dan een opvolger krijgen?

Apple komt met drie nieuwe AirPods in 2024

In 2023 heeft Apple een nieuwe versie van de AirPods Pro 2 laten zien. Maar de update was klein en het enige verschil was een usb-c-aansluiting voor het oplaaddoosje. Als we de geruchten mogen geloven wordt 2024 echter een stuk beter en kun je zelfs drie nieuwe AirPods verwachten.

AirPods 2024

Als eerste komt er volgens de geruchten een nieuwe versie van de standaard AirPods. Hierbij is het vooral opvallend dat Apple twee versies van de AirPods 4 voor ogen heeft. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgen de AirPods 4 ook een nieuwe ontwerp. Deze nieuwe look heeft wel wat weg van een kruising tussen de AirPods 3 en AirPods Pro 2.

Beide versies van de nieuwe AirPods die in 2024 verschijnen krijgen een nieuw oplaaddoosje. Dit doosje heeft een usb-c-aansluiting en een luidspreker. Handig om het oplaaddoosje terug te vinden wanneer je even niet meer weet waar je hem hebt gelaten.

Er komen ook wat verschillen tussen de twee versies van de AirPods 4. Er komt namelijk een goedkope én een duurdere versie. De duurdere versie van de AirPods 4 krijgt volgens geruchten actieve ruisonderdrukking die de goedkopere versie niet heeft. Wat hierbij de verschillende zijn met de noise-cancelling van de huidige AirPods Pro is nog niet bekend.

AirPods Max 2

Daarnaast komt er ook een nieuwe versie van de AirPods Max uit. Jammer genoeg wordt het niet de grote update waar we al langer op wachten. Er komen voor de nieuwe AirPods Max in 2024 wel nieuwe kleuren en de koptelefoon krijgt een usb-c-aansluiting. Maar verder blijft alles bij het oude volgens de geruchten.

En de nieuwe AirPods Pro?

Het lijkt erop dat je in 2024 geen nieuwe AirPods Pro hoeft te verwachten. Waarschijnlijk komt die update pas in 2025. Wat er precies gaat veranderen is nog niet bekend, maar de eerste geruchten verwachten een nieuwe chip en een nieuw ontwerp.

Deze AirPods zijn nu te koop

Heb je geen zin om te wachten en wil je nu nieuwe AirPods? Dan moet je eerst beslissen welke AirPods je wilt. Ga je voor AirPods met noise-cancelling of zonder? De beste AirPods zonder ruisonderdrukking zijn de Apple AirPods 3 (maar de AirPods 2 zijn ook goed en regelmatig extra goedkoop). Hieronder vind je de beste deals!

Heb je liever AirPods mét noise-cancelling? Dan moet je bij de AirPods Pro zijn. Die zijn wel wat duurder dan de AirPods 3, maar hebben ook ruisonderdrukking. Voor de beste prijzen check je het overzicht hieronder.

