Ga je Geocachen, dan loop je al stel tegen limieten aan. Je moet vervolgens een abonnement afsluiten om meer opties te krijgen. Maar is Geocaching Premium wel de moeite waard?

Lees verder na de advertentie.

Geocaching Premium: je geld waard?

Geocaching is een van de leukste manieren om op avontuur te gaan. Het idee is dat je buiten kleine containers zoekt waar een papiertje in zit. Op dat papiertje schrijf je jouw naam, waarna je in de app aangeeft dat je de cache hebt gevonden. De container stop je weer op dezelfde plek terug en zo ga je door.

Deze caches zitten letterlijk overal verstopt. Soms gewoon als een doosje waar een fotorolletje in heeft gezeten, verstopt onder een stuk hout, maar er zijn ook puzzels, mysteries en complete bouwwerken te vinden. In de app zie je soms de exacte locatie van de cache, maar meestal moet je op zoek.

Speel je via de officiële app, dan kom je er al snel achter dat er veel caches grijs zijn gekleurd op de kaart. Dat betekent dat je details van deze caches in de app alleen kunt zien als je een Premium-abonnement hebt. Dat kost 5,99 euro per maand of 29,99 euro per jaar. Dat is niet niets, maar is het dat ook waard?

Moeilijker is leuker

Speel je de gratis versie van Geocaching, dan kun je in de app eigenlijk alleen de makkelijke traditionele Geocaches vinden. Het is een leuke manier om jezelf te introduceren met Geocaching. Deze caches bestaan bijna altijd uit een kleine container die ergens rond de coördinaten verstopt zit.

Toch zijn er een hoop andere caches die een stuk moeilijker zijn. Die zijn groter, leuker verstopt of ze zitten op een moeilijker te bereiken plek. Daarnaast krijg je ook toegang tot andere soorten caches. Zo vind je puzzelcaches waarbij je flink wat denkwerk moet inzetten om uiteindelijk de cache te vinden. Met multicaches ga je van punt naar punt tijdens een wandeling om uiteindelijk de cache te vinden.

Met Premium krijg je ook enkele andere extra’s. Zo krijg je filters om caches te zoeken, mag je een wekelijkse nieuwsbrief lezen en zie je Adventure Lab-caches direct op de kaart. Tevens kun je een lijst maken voor offline gebruik.

De moeite waard?

Die extra’s zijn aardig, maar het zijn de andere caches die het echt de moeite waard maken. Liefhebbers plaatsen deze caches en laten hun passie en liefde voor deze hobby duidelijk zien door de leuke zoektochten, bouwwerken of andere creatieve oplossingen.

Ben je nieuw met Geocaching, speel dan vooral eerst de gratis versie. Er zijn een hele hoop traditionele geocaches te vinden en daar kun je lang zoet mee zijn. Heb je de smaak te pakken en wil je de volgende stap zetten? Dan is een Geocaching Premium-abonnement zeker de moeite waard.

Let wel op. Er zijn manieren om de geocaches die je niet via de app kunt zien, wel te vinden. Daar zijn alternatieve websites of apps voor. Zoals de Android-app c:geo, die de data van Geocaching presenteert zonder limieten. Dat is niet helemaal volgens de regels, maar de app is gewoon vrij verkrijgbaar.

Liefhebbers die diep in deze hobby zitten hebben Premium dus niet altijd nodig, maar kiezen er soms toch voor om te betalen om onder andere maker GroundSpeak te ondersteunen zodat hun favoriete hobby blijft bestaan.

Meer Geocaching

Er staat verschillende apps in de App Store die je kunt gebruiken bij je zoektochten. Wij zetten enkele Geocaching-apps voor je op een rijtje. Ben je Geocachen een beetje zat? Dan kan er ook andere games waarmee je fysiek aan de slag moet.