Google Gemini gaat straks Gmail en Maps gebruiken (met jouw data)

De Gemini-app krijgt Personal Intelligence en kan daardoor gegevens die Google al over jou heeft, gebruiken om reacties te personaliseren.

Personal Intelligence in Google Gemini

Google wil van Gemini een persoonlijke, proactieve en krachtige assistent maken en voegt daarom ‘Personal Intelligence’ toe. Hiermee kan Gemini jouw gegevens die al bekend zijn bij Google gebruiken om reacties persoonlijker te maken.

Personal Intelligence kan specifieke details uit tekst, foto’s of video’s van jouw Google-apps halen om de reacties van Gemini aan te passen. Dit omvat onder meer:

Google Workspace : inclusief Gmail, Agenda, Drive, etc.

: inclusief Gmail, Agenda, Drive, etc. Google Foto’s

YouTube : kijkgeschiedenis

: kijkgeschiedenis Zoekdiensten: inclusief o.a. Search, Producten, Nieuws en Maps

Zo zal Gemini dankzij Personal Intelligence unieke, op maat gemaakte antwoorden geven. Dit gaat een stap verder dan het raadplegen van eerdere chats en is iets waar het bedrijf sinds vorig jaar aan werkt met het experimentele Personalization-model.

Gemini geeft een antwoord dat zal verwijzen naar de informatie die het uit jouw verbonden bronnen heeft gebruikt, zodat je deze kunt verifiëren. Je kunt Gemini dan ook op elk moment corrigeren en je kunt antwoorden opnieuw genereren zonder dat Personal Intelligence is ingeschakeld. Er is ook de mogelijkheid om tijdelijke chats te gebruiken.

Privacy

Vanwege de privacy is Personal Intelligence standaard uitgeschakeld en kun je specifieke apps selecteren om te verbinden. Google zegt dat Gemini niet rechtstreeks op je Gmail-inbox of Google Foto’s-bibliotheek traint, maar op beperkte informatie zoals specifieke prompts.

Google zegt verder dat een belangrijk onderscheidend kenmerk is dat deze gevoelige gegevens al veilig bij Google zijn opgeslagen, zodat ze niet ergens naartoe hoeven te worden gestuurd om jouw ervaring te personaliseren. Als voorzorgsmaatregel zal Google proactieve aannames over gevoelige gegevens, zoals jouw gezondheid, vermijden. Gemini zal deze gegevens met je bespreken wanneer je daarom vraagt.

Nog niet perfect en in Nederland

Google waarschuwt wel voor onnauwkeurige antwoorden, waarbij Personal Intelligence verbanden legt tussen niet-gerelateerde onderwerpen. Je kunt deze antwoorden afkeuren. Specifieke uitdagingen zijn onder meer timing en nuances. Met name veranderingen in relaties, zoals echtscheidingen.

Personal Intelligence is beschikbaar in de béta van Gemini, maar vooralsnog alleen in de Verenigde Staten. We verwachten zeker dat de functie ook naar Nederland komt, maar het is nog niet duidelijk op welke termijn. Wil je er niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!