iPhoned wenst al zijn lezers een heel gelukkig nieuwjaar! We blikken nog één terug op 2020, maar kijken natuurlijk vooral uit naar wat 2021 ons gaat brengen. Lees je mee?

Gelukkig nieuwjaar 2021!

De feestdagen zijn nu officieel voorbij en dus kunnen we 2020 (gelukkig) achter ons laten. Het is tijd om vooruit te kijken en natuurlijk gaan we ook in 2021 op iPhoned je voorzien van het laatste nieuws, toffe reviews, leuke video’s en nog veel meer.

Natuurlijk verwachten we in het nieuwe jaar weer veel nieuwe Apple-producten. Uiteraard verschijnen er weer meerdere nieuwe iPhones en verbeterde Apple Watches, maar mogelijk heeft het bedrijf van Tim Cook nog veel meer in petto. Zo hopen we stiekem op een nieuw design voor de MacBook en Apple Watch, maar ook op de terugkeer van Touch ID.

iPhoned in 2020: nog één keer terugkijken

De afgelopen weken hebben we veel eindejaarsartikelen gepubliceerd. Heb je ze gemist? Hieronder zetten we ze op een rijtje, dus pak er een kopje koffie bij en blik nog een laatste keer terug op Apple in 2020. Veel leesplezier!