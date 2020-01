Gelukkig nieuwjaar namens de hele iPhoned-redactie!

Dit nieuwe decennium willen we alle lezers een heel gelukkig nieuwjaar wensen. In dit artikel blikken we nog een keer terug op het afgelopen jaar, maar kijken we ook alvast vooruit.



Gelukkig nieuwjaar 2020!

De feestdagen liggen nu echt achter ons en op hier en daar een kater van de nieuwjaarsnacht is het weer tijd om vooruit te kijken. Want net als in 2019 gaan we in 2020 op iPhoned weer door om jou een helpende hand te bieden om alles uit je Apple-apparaten te halen.

Ook staat er weer heel wat te gebeuren in de wereld van Apple. Natuurlijk komen er in september weer (minstens) drie nieuwe iPhones op de markt en krijgen we mogelijk al in maart al de iPhone SE 2 te zien. Naast iPhones zal Apple uiteraard nog veel meer producten uitbrengen.

iPhoned in 2019: nog even terugkijken

Pak er een kopje koffie bij en zoek je luie stoel op, en blik samen met ons nog een laatste keer terug op Apple in 2019 en alle artikelen die we deze dagen geschreven hebben.