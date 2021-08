Apple start reparatieprogramma voor geluidsproblemen iPhone 12 (Pro)

Een klein aantal iPhone 12- en 12 Pro-smartphones kampt met geluidsproblemen tijdens het bellen. Apple erkent het probleem en biedt een gratis reparatieprogramma aan voor getroffen gebruikers.

Lees verder na de advertentie.

Gratis reparatie voor iPhones met geluidsproblemen

Volgens Apple kampt een “zeer klein percentage” van de ‌iPhone 12‌- en 12 Pro-modellen in omloop met geluidsproblemen tijdens het bellen. Een onderdeel op de ontvangermodule maakt meer kans om defect te raken dan normaal. De iPhones die meer risico lopen op het defect zijn tussen oktober 2020 en april 2021 geproduceerd.

Het probleem zorgt ervoor dat er geen geluid uit de ontvanger komt tijdens het bellen. Eigenaars van een defecte iPhone 12 (Pro) komen mogelijk in aanmerking voor een gratis reparatie. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max worden niet beïnvloed door het probleem. Deze twee modellen maken dan ook geen deel uit van het serviceprogramma.

Zo laat jij jouw iPhone 12 (Pro) repareren

Heb jij een iPhone 12 (Pro) met geluidsproblemen? Je kunt vanaf nu een afspraak maken bij een Apple Store of een door Apple geautoriseerde service provider. Daarnaast kun je contact opnemen met Apple Support. Hier regel je een ​​reparatie per post, of stel je al je brandende vragen.

‌iPhone 12‌- of 12 Pro-modellen die schade hebben waardoor de reparatie niet kan worden voltooid, zoals een gebarsten scherm, moeten eerst gerepareerd worden. Het reparatieprogramma dekt de getroffen iPhones gedurende twee jaar na verkoop.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Dat kan via de website en onze gratis iPhoned-app. Ook kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Meer Apple-nieuws: