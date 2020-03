De nieuwe Apple Watch zou niet alleen het zuurstofgehalte in het bloed kunnen checken, maar door watchOS 7 nog veel meer nieuwe features krijgen. iPhoned zet ze op een rijtje voor je.

Gelekte watchOS 7 features: Ouderlijk toezicht en meer

Website 9to5Mac heeft een onderdeel van de iOS 14-code in handen en onthulde al dat de Apple Watch Series 6 kan registreren hoeveel zuurstof er in het bloed van de gebruiker zit. Nu komt de website met meer details en nieuwe features, die naar de Apple Watch Series 6 en watchOS 7 moeten komen.

Ouderlijk toezicht

De watchOS 7-update zou verschillende features introduceren voor gebruikers met kinderen. Apple zou ouderlijk toezicht willen introduceren, waardoor ouders de Apple Watch van een kind met hun iPhone kunnen instellen. Op dit moment is het al mogelijk om met een iPhone meerdere Watches in te stellen, maar je kan er niet meerdere tegelijk gebruiken op hetzelfde account.

Met watchOS 7 moet hier verandering in komen. Apple zou ook een nieuwe ‘Schooltime’-feature willen introduceren, waarmee ouders op hun iPhone kunnen bepalen welke apps en complicaties kinderen tijdens schooltijden op de Watch kunnen gebruiken.

Watchfaces delen

Ook nieuw: het delen van watchfaces met andere gebruikers. Uit de iOS 14-code blijkt dat je straks specifieke watchfaces met anderen kunt delen via het deelmenu in de Watch-app op iOS. Het is nog onduidelijk of je wijzerplaten ook direct vanaf je Watch met een vriend(in) of familie kunt delen.

Als Apple Watch-gebruiker kun je al een foto als watchface gebruiken, maar watchOS 7 zou het ook mogelijk maken om kiekjes uit gedeelte albums te gebruiken. Hierdoor kun je bijvoorbeeld foto’s uit een gedeeld album met familieleden gebruiken.

Slaap meten

9to5Mac bevestigt tot slot de eerdere geruchten over dat je straks je slaap kunt meten met je Apple Watch. Volgens de website kun je straks in de Gezondheid-app op je iPhone ‘slaapdoelstellingen’ opstellen voor jezelf, en tips krijgen om je slaapduur en slaapkwaliteit te verbeteren.

De watchOS 7-update wordt waarschijnlijk tijdens WWDC, de ontwikkelaarsconferentie van Apple, onthuld. Dit evenement vindt ieder jaar in juni plaats. De Apple Watch Series 6 laat waarschijnlijk iets langer op zich wachten. Het bedrijf van Tim Cook onthult nieuwe versies van de smartwatch vaak in september, tegelijk met de nieuwe iPhones.

