Gelekte video onthult hoe de iPhone 17 Pro Max eruit komt te zien!

Er is nog niet lang geleden een video gelekt op X waarin de iPhone 17 Pro Max uitgebreid vanaf alle kanten wordt getoond – zo ziet dat eruit!

Gelekte video van de iPhone 17 Pro

X-gebruiker Majin Bu heeft een video online gezet waarin hij naar eigen zeggen de iPhone 17 Pro Max vanuit elke hoek te laten zien. De video van 30 seconden laat niets aan de verbeelding over, want het toestel wordt volledig in 360 graden getoond. De kleur lijkt wit of zilver te zijn en het scherm blijft uit, dus het is waarschijnlijk een niet-werkend dummy-model. Bekijk de video hieronder.

iPhone 17 Pro is beautiful pic.twitter.com/d2osFRSVDS — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 28, 2025

Een duidelijk beeld

De video geeft wel een duidelijk beeld van het nieuwste ontwerpkenmerk, namelijk de camera aan de achterzijde. Hoewel de lenzen nog steeds in een driehoekig patroon zijn geplaatst, is het camera-eiland niet langer vierkant. In plaats daarvan strekt het zich uit over het gehele bovenste gedeelte van de achterkant van de iPhone. De LED-flitser en LiDAR-sensor zijn naar de rechterkant zijn verschoven.

Bu zegt dat de telefoon er prachtig uitziet en dat valt niet te ontkennen. Het nieuwe camera-eiland gaat op natuurlijke wijze op in de achterkant van de iPhone en de contouren passen naadloos in het ontwerp. Het eiland is duidelijk groter dan eerdere eilanden en ook opvallender. Het is echt een ontwerpelement dat samen met de iPhone is ontworpen en niet iets dat uit noodzaak is toegevoegd.

Het is ook een hint naar het nieuwe iOS-ontwerp, dat transparant en vloeiend is. In de video zie je dat het camera-eiland van de iPhone 17 Pro Max de achterkant van de iPhone vult, net zoals de knoppen of meldingen het iOS-scherm vullen. Het is min of meer dezelfde ontwerptaal, dus je zou kunnen zeggen dat Apple soft- en hardware weer in harmonie heeft weten te ontwikkelen.

We verwachten dat Apple de nieuwe iPhone-serie zoals altijd weer in september presenteert. Houd iPhoned in de gaten voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent de iPhone 17!