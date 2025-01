Gelekte foto iPhone 17 Air laat een opmerkelijk detail in design zien

De iPhone 17 Air komt in de plaats van de iPhone 17 Plus, maar een gelekte foto laat nu een nogal bijzondere ontwerpkeuze zien.

Gelekte foto iPhone 17 Air

Een X-gebruiker die bekend staat als ‘Majin Bu‘ heeft een foto gedeeld van een onderdeel voor de ultradunne iPhone 17 Air. De foto is wat wazig, maar toont onmiskenbaar een iPhone met een pilvormige, verhoogde camerabalk aan de bovenkant. Aan de linkerkant van de balk is een ronde uitsparing te zien voor een enkele camera. Aan de rechterkant van de balk lijkt een LED-cameraflitser en een klein microfoongaatje te zitten.

De ultradunne iPhone 17 Air is het enige iPhone 17-model dat naar verwachting een enkele camera aan de achterkant heeft, dus de behuizing zou inderdaad wel voor dat toestel kunnen zijn. De aankomende iPhone SE 4 krijgt ook een enkele camera aan de achterkant. Dat toestel verschijnt echter al heel snel en er is nog geen enkel gerucht verschenen over een dergelijke camerabalk.

iPhone 17, the design seems confirmed. pic.twitter.com/5Wh6alUiMr — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 21, 2025

Majin Bu had eerder gelijk toen hij de kleurnaam ‘Desert Titanium’ voor de iPhone 16 Pro-modellen zeven maanden voordat de apparaten op de markt kwamen goed voorspelde. Maar hij had het ook wel eens mis. Bijvoorbeeld toen hij zei dat er in 2023 een iPad 11 zou verschijnen.

iPhone 17-serie

Er zijn geruchten over een langwerpig camera-eiland voor zowel de iPhone 17 Air als de iPhone 17 Pro-modellen. Het is dus ook mogelijk dat de ontwerpwijziging die op deze foto te zien is naar de hele iPhone 17 line-up komt. Die line-up bestaat uit de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max, en zal waarschijnlijk in september worden aangekondigd.

Vanwege het ultradunne ontwerp zal de iPhone 17 Air naar verwachting beperkte specificaties hebben, waaronder slechts één camera aan de achterkant, één luidspreker en een A19-chip in plaats van de krachtigere A19 Pro-chip. Logischerwijs zal er ook een kleinere batterij in zitten dan in de andere iPhone 17-modellen. Verder verwachten we een 6,6-inch OLED-scherm met een Dynamic Island, Face ID, 8 GB RAM voor Apple Intelligence-ondersteuning en meer.