Gerucht: Apple kondigt volgende week een gele iPhone 14 (Plus) aan

Is de iPhone 14 niet verkrijgbaar in jouw favoriete kleur? Daar komt volgende week mogelijk verandering in. Mits je van knallende tinten houdt dan. Volgens geruchten brengt Apple namelijk een gele variant van de iPhone 14 én iPhone 14 Plus uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Komt er een gele iPhone 14 (Plus) aan?

Het is inmiddels traditie: aan het begin van de lente brengt Apple zijn meest recente iPhone uit in een nieuwe kleur. Dat is vooral een slimme verkoopstrategie. Na zes maanden zakt de vraag naar de smartphone doorgaans wat in. Door een frisse tint toe te voegen aan het assortiment hoopt het bedrijf twijfelende consumenten over de streep te trekken.

Zo ook dit jaar. Volgens Mac Otakara lanceert Apple volgende week een gele iPhone 14 en iPhone 14 Plus. Momenteel zijn de toestellen alleen verkrijgbaar in het blauw, paars, zwart, gebroken wit en rood. De laatste keer dat je een (nieuwe) iPhone in het geel kon kopen was in 2019. Toen ging het om de iPhone 11.

Vorig jaar bracht Apple in maart een groene iPhone 13 uit

Het gerucht lijkt zeer aannemelijk. Vorig jaar bracht Apple rond deze tijd namelijk de iPhone 13 en iPhone 13 Pro uit in de nieuwe kleur groen.

Of er ook een gele variant komt van de iPhone 14 Pro (Max) is overigens onzeker. De bron rept daar met geen woord over. Bovendien zijn de Pro-modellen al verkrijgbaar in een goudtint. Een gele variant zou daar vermoedelijk wel erg sterk op lijken. Mogelijk introduceert Apple een andere nieuwe kleur voor de iPhone 14 Pro’s.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle ogen op de iPhone 15

Als we volgende week inderdaad een gele iPhone 14 te zien krijgen, is dat vermoedelijk het laatste grote persmoment voor deze smartphone. Daarna richten alle ogen zich langzaam op de iPhone 15. Die verschijnt in september.

Het belooft een aardige upgrade te worden. De iPhone 15 en 15 Plus krijgen het Dynamic Island van de 14 Pro en diens snellere A16-chip. Mogelijk kun je ook aan de slag met verbeterde camera’s. Meer weten? We hebben alle geruchten over de iPhone 15 voor je op een rij gezet.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.