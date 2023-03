Zien: bekijk hier onze foto’s van de gele iPhone 14

Afgelopen dinsdag is de iPhone 14 in een nieuwe kleur verschenen: geel! Benieuwd hoe deze er precies uitziet? Wij hebben de gele iPhone 14 al kunnen bemachtigen – bekijk onze foto’s hier!

Nieuwe kleur voor de iPhone 14 (Plus)

Vorige week – op dinsdag 7 maart – kwam Apple plots met een verrassing: de iPhone 14 en iPhone 14 Plus kregen een geel jasje! De toestellen gingen op vrijdag 10 maart al in de voorverkoop. Heb je er toen een weten te bemachtigen? Dan heb je hem waarschijnlijk al thuis, want sinds dinsdag 14 maart liggen deze iPhones in de winkels.

Toch is een fel kleurtje niet voor iedereen weggelegd. Laat staan een gewaagde kleur als geel – de tint ervan kan een groot verschil maken. Twijfel jij nog of deze toon geel bij je past? Dan ben je bij het juiste adres, want bij iPhoned hebben we het toestel al in handen gekregen. Hopelijk helpen onze foto’s van de gele iPhone 14 bij je keuze.

Foto’s gele iPhone 14

Kijk je naar het beeldmateriaal van de gele iPhone 14 waar Apple zelf mee pronkt, dan lijkt de kleur nogal overweldigend fel. Maar in wekelijkheid is hij hartstikke prettig om naar te kijken. De geeltint is namelijk zacht, haast pastelachtig. Een heerlijk fris lentekleurtje dus.

De randen aan de zijkant daarentegen hebben een ietwat goudkleurige gloed. Afhankelijk van het licht lijkt dit zelfs te glimmen, wat erg chique oogt. Nee, het geel komt dus absoluut niet goedkoop over.

Overigens heeft Apple naast de gele iPhone ook meteen vier nieuwe hoesjes uitgebracht. Daarvan hebben wij er ook eentje, specifiek het hoesje ‘Kanariegeel’. De kleur daarvan is bijna identiek aan die van de iPhone zelf – hij is slechts een tikkeltje feller. Maar zoals je hieronder ziet, houdt hij je toestel zowel beschermd als stijlvol.

Oké, foto’s kunnen natuurlijk een vertekenend beeld geven, dus daarom hebben we naar wat herkenbare gele voorwerpen in huis gezocht. Door die naast de iPhone te leggen, hopen we duidelijk te maken hoe geel de iPhone 14 nou écht is. Wat dacht je bijvoorbeeld van een vergelijking met een fles Fanta, tennisbal of zelfs een blok kaas (jong belegen 30+)?

Er is echter één voorwerp dat het dichtst in de buurt kwam van de kleur van de iPhone 14: een stapeltje post-its. Ze zijn een tikkeltje feller, maar de bekende kleefnotities hebben een ietwat zachte ondertoon die bij de vorige voorwerpen ontbreekt. Pak er dus zelf een post-it bij om te bekijken of deze kleur wat voor je is.

iPhone 14 (Plus) kopen

Ben je er eindelijk uit, ga je er een kopen? Of kies je toch een andere kleur? Wat je voorkeur ook is, je wilt vast ook weten wat het prijskaartje is: de iPhone 14 heeft een adviesprijs vanaf € 1016, de iPhone 14 Plus vanaf € 1066.

Toch moet je nog wat keuzes maken die dit bedrag beïnvloeden. Ga je bijvoorbeeld voor de 6,1-inch iPhone 14 of juist voor de 6,7-inch iPhone 14 Plus? En dan is er nog de opslagruimte: je hebt per model de keuze tussen 128 GB, 256 GB en zelfs 512 GB.

De prijzen veranderen overigens regelmatig, zeker bij verkopers naast Apple. Houd daarom onze iPhone 14-prijsvergelijker in de gaten. Hiermee heb je altijd zicht op de meest aantrekkelijke aanbiedingen! Hieronder vind je deals voor alle kleuren, maar je zoekt ook specifiek voor de beste prijs van de gele iPhone 14.