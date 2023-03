Zo geel is de nieuwste iPhone – en je kunt hem nú bestellen

Vanaf nu kun je ‘m bestellen: de gele iPhone 14 (Plus). Maar hoe geel is nou eigenlijk geel? Wij gaan op onderzoek uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gele iPhone 14 (Plus)

Vorige week kwamen er al de nodige geruchten over voorbij, en dinsdag werd hij eindelijk onthuld: de gele iPhone 14 (Plus). Net als voorgaande jaren, toen bijvoorbeeld de groene iPhone 13 en paarse iPhone 12 werden aangekondigd, gaat het enkel om een frisse look voor de lente. Aan de binnenkant is er verder niks veranderd. In totaal is de iPhone 14 nu beschikbaar in zes kleuren, met naast geel ook blauw, paars, zwart, wit en rood.

Zo geel is de iPhone 14 (Plus)

Maar hoe geel is de nieuwe gele iPhone 14 nou precies? Dat is lastig te zeggen zonder hem ergens mee te vergelijken. Halen we er wat objecten bij die maar al te bekend zijn voor de gemiddelde Nederlander, dan wordt al snel duidelijk dat deze zoektocht lastiger wordt dan we hadden verwacht. Een banaan, een NS-trein, een schuurspons en een Pokémon Yellow-cartridge: stuk voor stuk zijn ze een stuk donkerder geel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maar welk object deelt nou wél zijn kleur met de gele iPhone 14? We pakken er grof geschut bij: met de Digitale-kleurenmeter van macOS meten we de kleur van de iPhone, en we voeren de kleur vervolgens in bij Google. Dan krijgen tóch een paar matches. Wat ons betreft zijn we eruit: de iPhone 14 heeft bijna dezelfde gele kleur als oerhollandse vanillevla.

MKBHD doet nader onderzoek

In tegenstelling tot iPhoned heeft bekende tech-YouTuber MKBHD al een gele iPhone 14 in zijn bezit, en kon hem daardoor al naast wat fysieke gele objecten leggen. Zijn bevindingen zie je in de video hieronder.

Gele iPhone 14 kopen

De gele iPhone 14 is vanaf vrijdag 10 maart om 14:00 te bestellen, en ligt op dinsdag 14 maart in de winkels. Je hebt ‘m vanaf € 1016 – de gele iPhone 14 Plus is er vanaf € 1166. Je koopt beide versies via onderstaande winkels:

iPhone 14 los:

iPhone 14 abonnement:

Wil je liever wachten tot de iPhone 15? Abonneer je op onze nieuwsbrief, en ontvang het laatste nieuws over het aankomende toestel in je mailbox!