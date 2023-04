Geld sparen met 4 procent rente bij Apple (maar niet voor iedereen)

Het is nu mogelijk om een spaarrekening te openen bij Apple en geld te sparen met een jaarlijkse rente van maar liefst 4 procent. Komt de dienst ook naar Nederland?

Spaarrekening openen bij Apple

In oktober kondigde Apple al aan dat het mogelijk wordt om bij Apple een spaarrekening te openen. Deze spaarrekening wordt dan gekoppeld aan de Apple Card, Apple’s eigen fysieke en digitale betaalpas. Naast het doen van (online) betalingen kun je de pas ook gebruiken om inzicht te krijgen in je uitgaven en inkomsten via de Apple Wallet.

De nieuwe dienst is nu officieel gelanceerd, waardoor het mogelijk is om een spaarrekening bij Apple zelf te openen. Er is geen minimumbedrag dat op het account moet staan en je krijgt bij veel aankopen zelfs geld terug. Zo krijg je 3 procent terug bij het kopen van een Apple product, 2 procent bij het gebruiken van Apple Pay en 1 procent bij overige uitgaven.

Spaarrente van maar liefst 4 procent

En dat is niet het enige voordeel als je een spaarrekening opent bij Apple. Je krijgt namelijk jaarlijks maar liefst 4,15 procent rente als je ervoor kiest om geld te sparen bij Apple. Ter vergelijking: bij de RaboBank, ING en ABN AMRO krijg je op dit moment slechts 0,50 procent rente. Een enorm verschil dus met de rente die je bij Apple krijgt.

Je ziet alle transacties van je spaarrekening bij Apple terug in je Apple Wallet. Op die manier probeert Apple je een duidelijker inzicht te geven in jouw financiële situatie. Zo is het straks ook mogelijk om trends in je uitgaven terug te zien en om bepaalde overzichten te maken van alle transacties. Op die manier wilt Apple het zo makkelijk mogelijk voor je maken om geld te sparen.

Komt de dienst naar Nederland?

De Apple Card is op dit moment alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten en is dus helaas (nog) niet beschikbaar in Nederland. Het is nog onduidelijk of en wanneer de dienst naar Europa komt. Tim Cook gaf eerder aan wel plannen te hebben om de Apple Card naar meer landen te brengen.

In 2019 liet Apple-ceo Tim Cook tijdens een werkbezoek aan Duitsland namelijk al weten van plan te zijn om de Apple Card internationaal uit te brengen. Daarna heeft de Apple-topman geen duidelijkheid meer gegeven over eventuele uitbreiding van Apple’s betaaldienst. Zo heeft hij ook nu met de lancering van de nieuwe spaardienst geen uitspraken gedaan over wanneer we in Europa geld bij Apple kunnen sparen.

Voorlopig moeten we dus nog even wachten op de Apple Card en de bijbehorende spaarrekening van Apple. Het is in ieder geval te hopen dat de dienst vroeg of laat naar Nederland komt, mét de hoge rente van maar liefst 4 procent.

