‘Toekomstige MacBooks krijgen gekleurde verlichting voor nieuwe functies’

Apple doet onderzoek naar hoe gekleurde verlichting in elke individuele toets in het keyboard voor aanpasbaar licht kan zorgen, maar ook voor betere feedback van de toetsen.

Interne verlichting in toetsenborden

Dat blijkt uit een patent dat het bedrijf uit Cupertino heeft aangevraagd. Hoewel gekleurde verlichting in een toetsenbord niet nieuw is, onderzoekt Apple nu hoe de verlichting kan zorgen voor feedback van de toetsen, in zowel MacBook- als iOS-toetsenborden.

Toetsenborden in MacBooks hebben al interne verlichting, zodat je ook in het donker goed je toetsen ziet. De toetsen hebben echter geen individuele verlichting per toets, waarmee je de kleur of felheid kunt aanpassen.

Daar gaat nu mogelijk verandering in komen. In het patent staat dat Apple individuele verlichting wil, zodat de gebruikerservaring wordt verbeterd in verschillende apparaten. Volgens het patent wordt er gebruikgemaakt van micro-led-lichtjes in de toetsen.

Meer patenten voor Apple-toetsenborden

Het patent is toegeschreven aan twee uitvinders. Eén daarvan is Paul X Wang, die al eerder patenten aangevraagd heeft voor zijn uitvindingen, waaronder een Pencil met een aanpasbaar formaat. Het is nog niet helemaal duidelijk voor welke functies de individuele verlichting gaat dienen. Apple vraagt regelmatig patenten aan, waaronder voor toetsenborden. Mogelijke nieuwe features die in patenten worden beschreven, verschijnen echter lang niet altijd in daadwerkelijke producten van het bedrijf.

Al jaren is Apple bezig om geleidelijk af te stappen van fysieke knoppen op het toetsenbord. Zo vroeg Apple een patent aan voor een toetsenbord zonder mechanische toetsen en MacBook met touchscreen-toetsenbord. Eerder was Apple ook al bezig met het ontwikkelen van een glazen MacBook-toetsenbord.

Lees het laatste nieuws over Apple