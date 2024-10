AirPods Pro 2 hebben een update (voor deze nieuwe features)

Er is een update voor de AirPods Pro 2 beschikbaar! Met de firmware krijgen de AirPods Pro 2 ondersteuning voor nieuwe features. Dit zijn ze.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2

Met iOS 18 krijgt niet alleen je iPhone er nieuwe functies bij, ook de AirPods Pro 2 worden uitgebreid met nieuwe features. Bij de officiële release van iOS 18 werden de oortjes al uitgebreid met Siri hoofdgebaren, stemisolatie, de gamemodus en een verbeterde versie van gepersonaliseerde audio. Daar komen binnenkort nog meer features bij, waarvoor Apple nu alvast nieuwe firmware heeft uitgebracht.

Voor de AirPods Pro 2 is firmwareversie 7B5013d beschikbaar. De oortjes werken vanzelf bij als ze in de buurt zijn van je iPhone, daarvoor hoef je zelf niks te doen. Met de nieuwe firmware legt Apple de basis voor de features die binnenkort naar de AirPods Pro 2 komen. Die zijn vermoedelijk vanaf 28 oktober te gebruiken, als Apple iOS 18.1 uitbrengt. De AirPods Pro 2 krijgen er dan belangrijke gehoorfuncties bij.

Geavanceerde gehoorfuncties

Met iOS 18.1 introduceert Apple een aantal geavanceerde gehoorfuncties. Het is dan mogelijk om een gehoortest uit te voeren met de oortjes. De AirPods laten verschillende tonen horen, waar jij op moet reageren door op het scherm te drukken. Zo kun je controleren of je gehoorschade hebt zonder een oorarts te bezoeken. Wil je gehoorschade voorkomen? Ook dat kan met één van de nieuwe features van de AirPods Pro 2.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is vanaf iOS 18.1 mogelijk om de AirPods Pro 2 te gebruiken voor gehoorbescherming. De oortjes houden te hard geluid tegen, bijvoorbeeld bij concerten of festivals. Dat gaat niet ten koste van de geluidskwaliteit, want die hoor je nog steeds goed door de AirPods. Zo kun je genieten van live muziek, maar worden je oren niet meer blootgesteld aan te hard geluid.

Meer functies voor de AirPods Pro 2

Met de nieuwe firmware kun je de AirPods Pro 2 straks ook als volwaardig gehoorapparaat gebruiken. De oortjes passen het geluid aan op basis van de resultaten die uit de gehoortest komen. Zo helpen de AirPods met het herkennen van bepaalde stemmen en geluiden om je heen. De AirPods Pro 2 gebruikt deze aanpassingen ook bij de audio van muziek, video’s en telefoongesprekken om je een prettige luisterervaring te bieden.

Daarnaast krijgen de AirPods Pro 2 een nieuwe feature onder de naam Media-assistentie. Met deze functie ingeschakeld wordt een deel van het frequentiebereik tijdens een telefoongesprek versterkt, zodat je het beter kunt volgen. Bij muziek worden bepaalde instrumenten versterkt, afhankelijk van je gehoor. Met de nieuwe firmware wordt dus de basis gelegd voor belangrijke toegankelijkheidsfuncties, die met iOS 18.1 waarschijnlijk beschikbaar zijn.

Deze features komen alleen naar de AirPods Pro 2, de eerste generatie van de AirPods moet het zonder de gehoorfuncties doen. Ga jij geregeld naar concerten of festivals en wil je jouw oren beschermen? Of vind je het belangrijk om je gehoor eens in de zoveel tijd te testen? Dan kun je daar binnenkort de AirPods Pro 2 voor gebruiken. Bekijk hier de laagste prijzen van de oortjes, zodat je nooit teveel betaalt: