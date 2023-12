Geheime iPhone-kaart: vaak bezochte locaties bekijken en verwijderen

Je iPhone houdt stiekem bij welke locaties je regelmatig bezoekt. Wij vertellen je waar deze geheime kaart op je iPhone verstopt zit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geheime iPhone-kaart: vaak bezochte locaties bekijken

Op je iPhone zitten behoorlijk wat zaken verstopt. Veel van deze verborgen functies gebruik je zelfs nooit. Maar wist je dat de iPhone ook locaties bij kan houden die je vaak bezoekt? Deze functie heet ‘Belangrijke locaties’ en we vertellen je waar je deze functie kunt vinden, zodat je weet welke locaties jouw iPhone heeft opgeslagen.

Open de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Privacy en beveiliging’; Tik op ‘Locatievoorzieningen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Systeem’; Scrol weer omlaag en tik op ‘Belangrijke locaties’.

Hier kun je precies zien welke belangrijke locaties je iPhone op deze geheime kaart heeft opgeslagen. De iPhone gebruikt deze locaties voor een aantal verschillende apps, denk aan Kaarten, Agenda, CarpPlay, Siri en Foto’s.

Onder ‘Recente bestanden’ vind je de exacte locaties die je iPhone heeft opgeslagen. Door op een van de locaties te tikken krijg je op de kaart erboven te zien waar het precies door middel van een blauwe cirkel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Locaties wissen

Wanneer je deze locaties wilt wissen kan dat. Dat doe je door onderaan op ‘Wis geschiedenis’ te tikken. Let op dat de locaties op de iPhone en alle andere apparaten die zijn ingelogd op je iCloud-account worden gewist. Het is overigens niet mogelijk om één van de locaties te wissen op deze geheime iPhone-kaart. Het is alles of niets.

Je kunt de functie ook uitzetten (en de locaties niet wissen). Dat doe je door bovenaan de schuifknop uit te zetten. Let op dat gepersonaliseerde locatievoorzieningen in CarPlay, Siri, Kaarten en meer dan ook niet meer werken.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!