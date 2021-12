Ontdek deze geheime easter egg in de Apple Store-app op je iPhone

De kerstdagen komen eraan en Apple lijkt langzaam in de feeststemming te komen met deze geheime easter egg op je iPhone. Probeer het maar eens!

Geheime easter egg in Apple Store-app op je iPhone

Om maar meteen duidelijk te zijn: de easter egg vind je in de Apple Store-app. Dit is dus niet de App Store-app waar je normaal nieuwe apps, games en updates binnenhaalt. Wanneer de Apple Store-app niet op je iPhone te vinden is, moet je hem eerst even downloaden uit de App Store.

Vervolgens voer je de stappen hieronder uit om de easter egg in de Apple Store-app te bekijken.

Geheime easter egg in de Apple Store-app op je iPhone bekijken: Open de Apple Store-app (niet de App Store); Tik onderaan op de knop ‘Zoeken’; In het zoekvak bovenaan typ je ‘Let it snow’; In de Apple Store-app begint het vervolgens te sneeuwen.

Het is niet de eerste keer dat Apple het laat sneeuwen in de Apple Store-app. Al een aantal jaar geleden werd de sneeuwbui geïntroduceerd in de app en elk jaar steekt de winterse bui weer de kop op.

Meer easter eggs op je iPhone

Overigens is dit niet de enige geheime easter egg die Apple op de iPhone heeft verstopt. Ook de stemassistent Siri heeft een aantal leuke antwoorden voor je klaarstaan. Vraag Siri maar eens “Wat ben je aan het doen?” en “Waar ben je mee bezig?”. Je kunt Siri zelfs laten rappen of beatboxen. Handig als je abonnement op Apple Music net is afgelopen en je toch muziek wilt. En als je Siri helemaal in de war wilt maken, moet je vragen “Wat is 0 gedeeld door 0?”.

