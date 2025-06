In iOS 26 zit een geheime beltoon op je iPhone en die kun je niet zomaar beluisteren. Maar ben je toch nieuwsgierig? Zo klinkt ‘ie!

In iOS 26 heeft je iPhone een geheime beltoon (en zo klinkt ‘ie)

Wanneer je de geheime beltoon in iOS 26 voor het eerst hoort, klinkt hij een beetje bekend. De beltoon heeft namelijk wel wat weg van het standaard belgeluid van je iPhone: dit is de ringtoon ‘Bezinning’ (In het Engels: Reflection).

De geheime beltoon werd in de programmacode van de eerste iOS 26-bèta ontdekt. Maar je kunt hem nog niet selecteren in de Instellingen. Het is nog niet bekend of de beltoon straks ook daadwerkelijk beschikbaar komt. Sommige geruchten denken zelfs dat deze beltoon exclusief voor de iPhone 17 is.

De beltoon werd voor het eerst gedeeld op X (voormalig Twitter), door het account @8810cfw. Je kunt de geheime beltoon op je iPhone in de bèta van iOS 26 hieronder beluisteren.

Found new Refrection ringtone from iOS26 Beta1 ipsw maybe this is experimentaly added. because macOS 26 doesnt included. pic.twitter.com/7t9vfNtRZ1 — はやと (@8810cfw) June 18, 2025

iOS 26 in het kort

Een van de meest in het oog springende vernieuwingen in iOS 26 is het nieuwe ontwerp dat Apple Liquid Glass noemt. Deze nieuwe stijl geeft je iPhone een subtiele, transparante look die op meerdere plekken in het systeem terugkomt.

Zo hebben sommige app-iconen een lichte glazen look of een doorzichtige achtergrond. Ook widgets en meldingen zijn aangepast en ogen nu wat mooier dankzij het doorschijnende ontwerp.

Een erg leuk detail is dat je een deel van de achtergrond door het ‘glas’ kunt zien. Dit geeft je iPhone een soort gevoel van diepte, wat een erg leuk effect is.

Deze iPhones kunnen iOS 26 installeren

De meeste iPhones die iOS 18 ondersteunen, krijgen ook de update naar iOS 26 (en de functies). Maar er zijn een paar uitzonderingen. Drie om precies te zijn:

Dat betekent dat alle iPhones vanaf de iPhone 11 in september kunnen updaten naar iOS 26.