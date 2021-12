6 geheime Apple-producten die nu in ontwikkeling zijn

Apple staat vooral bekend om de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac, maar in het geheim werkt het bedrijf voortdurend aan nieuwe technologie. En als de geruchten kloppen, zijn er spectaculaire Apple-producten in de maak. Dit zijn ze.

1. Apple Car

Alles wijst erop dat Apple een elektrische auto in ontwikkeling heeft: de Apple Car. Lang werkte de tech-gigant aan twee verschillende projecten: een semi-autonome auto (zoals Tesla) en een volledig autonome auto. Nu lijkt Apple zich volledig te storten op het tweede: het bedrijf wil de eerste auto ontwikkelen die volledig zelfrijdend is.

Hoe de auto er mogelijk uitziet, is te zien in dit Apple Car concept. Momenteel wordt de software die de auto zou aansturen getest en uiteraard is er een naadloze integratie met het Apple-ecosysteem. We hebben nog een paar jaar om te sparen, want volgens geruchten mikt Apple op een release in 2025.

2. Apple Glass

In de toekomst zet je niet alleen een bril op je neus om beter te zien, of om je ogen te beschermen tegen de zon. De bril wordt ook een apparaat voor augmented reality, waarbij je virtuele elementen in de werkelijkheid ziet. Apple maakt serieus werkt van zo’n gadget en zet al jaren vol in op een slimme bril.

Volgens geruchten kun je met een slimme Apple-bril meldingen zien. Je bekijkt je appjes, e-mails en navigatie via de glazen van de bril, zodat je je iPhone niet uit je broekzak hoeft te halen. De bril zou ook een eigen App Store hebben, dus je kunt ook apps van derden downloaden. Naar verwachting verschijnt de Apple Glass rond 2025.

3. Mixed realty-headset

Naast de bril heeft Apple ook een mixed reality-headset in ontwikkeling. Het is een headset waarmee je je volledig onderdompelt in een virtuele wereld, maar hij ondersteunt ook augmented reality. Vandaar de naam mixed reality. En er is goed nieuws: het apparaat wordt al in het vierde kwartaal van 2022 verwacht.

Het lijkt te gaan om een zeer geavanceerd (en prijzig) apparaat. Het gerucht gaat dat de headset twee 8K-schermen heeft, met vijftien camera’s, eye-tracking en een processor die nog krachtiger is dan de M1-chip van de MacBook. Volgens de laatste geruchten is het apparaat bedoeld voor gamen, media en communicatie.

4. Slimme speaker met scherm

Wat krijg je als je een iPad met een HomePod mengt? Een soort Google Nest Hub, maar dan van Apple. Naar verluidt werkt Apple aan zo’n slimme speaker met ingebouwd beeldscherm en camera. Zo zie je direct het weerbericht, zonder dit eerst aan de speaker te moeten vragen. Ook bekijk je er bijvoorbeeld een YouTube-video op.

Een concept van Parker Ortolani van 9to5Mac

Volgens de betrouwbare Apple-analist Mark Gurman van Bloomberg hoeven we het apparaat nog niet op korte termijn verwachten. Een release zou ‘niet in de nabije toekomst plaatsvinden’.

5. Apple-monitor

Apple verkoopt al een Apple-monitor, maar het is er een van ruim 5000 euro. En dan heb je de bijbehorende standaard van 1099 euro (!) er niet eens bij. Gelukkig maakt Apple ook werk van een monitor die de gemiddelde consument zich wél kan veroorloven.

De monitor zou in vroege ontwikkeling zijn, dus reken er niet op dat hij in 2022 verschijnt. Het lijkt te gaan om een opvolger van het Thunderbolt Display. Dit scherm verscheen in 2011 en kostte 999 dollar. In 2016 stopte Apple met de verkoop van de monitor, maar wellicht komt er dus een comeback.

6. Opvouwbare iPhone

Talloze patenten bewijzen het: ook Apple zet in op de opvouwbare telefoon. Volgens de laatste geruchten introduceert Apple zijn vouwtelefoon in 2023. Het toestel zou een oled-scherm hebben van 8 inch.

Voor het scherm gebruikt Apple vermoedelijk nanowire-technologie. Dit materiaal is zeer flexibel en kan meer dan één keer worden opgevouwen. De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht dat de iPhone daardoor zowel groter als kleiner kan worden gevouwen.

Geheime Apple-producten

Van welk geheim Apple-product word je het meest enthousiast? Laat het hieronder weten in de reacties. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.