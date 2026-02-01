Opvallend: Airbnb verklapt per ongeluk geheim product van Apple

Apple werkte aan een geheim, niet officieel product – dit werd onlangs per ongeluk openbaar gemaakt dankzij een advertentie van Airbnb.

Airbnb verklapt geheim product van Apple

Apple heeft jarenlang geprobeerd om een elektrische en/of zelfrijdende auto te maken, maar gaf het uiteindelijk op. Het stond bekend als Project Titan, hoewel dat nooit officieel is bevestigd. Er is nu wel een bericht verschenen waaruit blijkt dat Apple inderdaad lang aan Project Titan heeft gewerkt. Airbnb heeft namelijk een Chief Technology Officer aangenomen en koos daarvoor een voormalige Apple-medewerker: Ahmad Al-Dahle.

Op openbare sociale media houdt Al-Dahle zich over het algemeen keurig op de vlakte over zijn functies en werkzaamheden bij Apple. Mogelijk omdat Apple hem heeft gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Airbnb is echter een stuk minder terughoudend in een bericht over Al-Dahle’s nieuwe functie bij het bedrijf. Medeoprichter Brian Chesky prijst de CTO In een bericht namelijk uitvoerig aan, met onder meer de volgende informatie over zijn leven in Cupertino:

“At Apple, Ahmad worked on the frontier of technology. He was one of the core technologists behind the iPhone’s display and multitouch systems. He later worked in Apple’s core technology platform group, shipping major features in nearly a dozen devices, including the first Apple Watch. In 2014, Ahmad created and led Apple’s autonomous technology group, responsible for developing the core AI systems for the company’s self-driving car project.” “Bij Apple werkte Ahmad aan de voorhoede van de technologie. Hij was een van de belangrijkste technologen achter het display en de multitouch-systemen van de iPhone. Later werkte hij in de kerntechnologieplatformgroep van Apple, waar hij belangrijke functies leverde voor bijna een dozijn apparaten, waaronder de eerste Apple Watch. In 2014 richtte Ahmad de autonome technologiegroep van Apple op en gaf hij daar leiding aan. Deze groep was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kern-AI-systemen voor het zelfrijdende-autoproject van het bedrijf.”

Al-Dahle

De verklaring in dit bericht is een van de duidelijkste bevestigingen tot nu toe dat er serieus en langdurig aan Project Titan is gewerkt. We vragen ons dan ook af of het bericht online blijft staan. Het bericht zegt verder meer over Al-Dahle. Hij kwam twee jaar voordat de eerste iPhone op de markt kwam bij het bedrijf werken, waar hij zich bezighield met multitouch- en displaysystemen. Vervolgens leverde hij een bijdrage aan de ontwikkeling van de Apple Watch en andere hardware-initiatieven, voordat hij uiteindelijk leiding ging geven aan Apple’s autonome systemen.

Al-Dahle verliet Apple in 2020 en trad in dienst bij Meta, waar hij zich richtte op AI en sinds 2023 werkzaam is binnen de Generative AI-groep van Meta. Daar hielp hij bij de lancering van Llama en de uitrol van AI-functies in de reeks apps van Meta.