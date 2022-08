Gehackt via de wifi op vakantie – het gebeurt vaker dan je denkt

Ik ga op vakantie en neem mee: mijn koffer, en opblaasflamingo en een gehackte iPhone! Volgens een onderzoek wordt 1 op de 4 reizigers gehackt via een wifi tijdens hun vakantie. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gehackt via de wifi op vakantie

Volgens een recent onderzoek wordt 1 op de 4 reizigers in de vakantietijd gehackt. Dat gebeurt zowel op weg naar de vakantiebestemming (denk aan de luchthaven of trein) als op locatie. De boosdoener zijn hierbij in de meeste gevallen openbare wifi-netwerken.

Het onderzoek is afkomstig van NordVPN, aanbieder van een VPN-dienst. Security-expert Daniel Markuson van NordVPN kent wel de reden hiervoor. ‘Het is gebruikelijk om met je telefoon bezig te zijn terwijl je op een vlucht of trein wacht. Wanneer mensen op vakantie zijn, hebben ze echter de neiging om hun online beveiliging te vergeten’, aldus Markuson. ‘Hackers maken daar misbruik van en gebruiken de zwakke plekken in het openbare wifi-netwerk op vliegvelden en treinstations om gevoelige persoonlijke informatie of bedrijfsgegevens in handen te krijgen.’

Waarom zijn openbare wifi-netwerken gevaarlijk?

Het probleem is dat je nooit weet wat de échte wifi-naam is van het netwerk waar je mee verbinding maakt. Is het nou ‘Schiphol-Wifi’ of ‘Schiphol-Secure’? Hackers maken daar gebruik van en zetten en zogeheten ‘evil twin’ op. Dat is een nep wifi-netwerk dat door hackers wordt opgezet. Het heeft een soortgelijke of in ieder geval even betrouwbare naam als het echte netwerk. Je kunt ermee het internet op, maar de hacker kijkt mee met alles wat je doet. Denk daarbij aan persoonlijke informatie (waaronder betaalkaartgegevens, privé-mails en diverse inloggegevens).

Maar ook legitieme openbare wifi-netwerken kunnen potentieel onveilig zijn. Een hacker kan op elk moment verbinding maken met een open netwerk, je online activiteiten afluisteren en je wachtwoorden en persoonlijke informatie stelen. Deze aanval heet man-in-the-middle en wordt door cybercriminelen opgezet door hun apparaat tussen de verbinding met het apparaat van een gebruiker en de wifi te plaatsen.

Een VPN beschermt je!

Een betrouwbare methode om je persoonlijke gegevens te beschermen, is het gebruik van een VPN. Dat werkt in beperkte mate tegen een ‘evil twin’-netwerk, maar vooral bij een man-in-the-middle-aanval. Een VPN versleutelt al je internetverkeer zodat niemand je persoonlijke gegevens kan onderscheppen. Bij een man-in-the-middle-aanval kan de hacker je gegevens dus niet bekijken. En ook bij een ‘evil twin’ is het voor een hacker veel moeilijker om bij je data te komen.

Welke VPN je kiest, maakt overigens weinig uit. We hebben over het algemeen goede ervaringen met NordVPN gemaakt en kunnen deze dienst aanraden.

Niet zo zin in maandelijkse kosten? Met een Fritz!Box-router kun je gratis een VPN inrichten. Je surft dan op vakantie via je thuisnetwerk. Deze beveiliging is – zeker voor je vakantie – even goed als een toegewijde VPN-dienst.

Meer tips voor meer veiligheid

Ten slotte delen we nog twee extra tips voor veiliger internetten op (weg naar je) vakantie. Samen met een VPN zorg je ervoor dat je niet gehackt wordt.

Schakel automatische verbindingen uit. Dit voorkomt dat je verbinding maakt met een netwerk waarmee je geen verbinding wilt maken.

Dit voorkomt dat je verbinding maakt met een netwerk waarmee je geen verbinding wilt maken. Deel je gegevens niet. Reizigers maken graag onderweg reserveringen. Dit is natuurlijk handig, vooral als je veel vrije tijd voor je vlucht hebt. Omdat dit je gegevens ook kwetsbaarder maakt, raden we je af om hotels of vliegtickets te boeken terwijl je met een openbaar netwerk bent verbonden. Een hacker zou zomaar online bankgegevens of creditcardgegevens kunnen buitmaken.

Nog meer tips via onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief delen we regelmatig tips voor meer veiligheid op je iPhone. Schrijf je dus snel in. Of klik je door onderstaande gerelateerde artikelen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.