Volgens een doorgaans betrouwbare bron krijgt de iPhone nooit een usb-c-aansluiting. In plaats daarvan houdt men vast aan de eigen Lightning-standaard. Ook zou Apple het niet zien zitten om een iPhone met vingerafdrukscanner in de powerknop uit te brengen.

Lees verder na de advertentie.

Kuo: Geen usb-c voor iPhone

Het gerucht is afkomstig van Ming-Chi Kuo, die regelmatig vroegtijdig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten deelt. De insider schrijft in een nieuwe notitie dat Apple vanwege zakelijke belangen vasthoudt aan opladen via Lightning-kabels.

Een Lightning naar usb-c-kabel

Via het Made for iPhone-programma (MFi) verdient men namelijk een hoop geld aan accessoires die met deze oplaadstandaard overweg kunnen. Overstappen van de eigen Lightning-techniek naar de breder gedragen usb-c-standaard zou financieel slecht uitpakken.

Verder claimt Kuo dat opladen via usb-c mogelijk problemen oplevert voor de waterdichtheid van iPhones. Kuo denkt daarom dat de iPhone geen usb-c krijgt. In plaats daarvan zou Apple meer brood zien in een compleet poortloze iPhone, die overweg kan met MagSafe. Deze magnetische aansluiting maakte afgelopen jaar een comeback en is aanwezig op de iPhone 12-telefoons.

‘Touch ID in Powerknop blijft achterwege’

De insider geeft daarnaast aan dat we voorlopig geen iPhone met Touch ID in de powerknop te zien krijgen. Bij de nieuwste iPad Air, die vorig jaar uitkwam, is deze functie wel aanwezig. Zodoende kun je de tablet ontgrendelen door je vinger op de aan-/uitknop te leggen.

Op naar de iPhone 13 en nieuwe iPhone SE

Kuo haalt de afgelopen dagen veelvuldig het nieuws. De analist gaf eerder al aan dat de iPhone 13 een kleinere scherminkeping, beter scherm met 120Hz-ververssnelheid en een grotere batterij krijgt. Dé iPhone van 2021 zou ook over de hele linie sensor-shift krijgen, een cameratechnologie die vooralsnog alleen op de iPhone 12 Pro Max aanwezig is.

Verder beweert Kuo dat Apple volgend jaar een nieuwe iPhone SE uitbrengt. Het betaalbare instapmodel krijgt volgens hem 5G, een betere processor en een gelijkwaardig design. Apple vernieuwde haar goedkoopste telefoon voor het laatst begin vorig jaar.

Meer over de iPhone 13: