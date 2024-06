Apple wijst mogelijke samenwerking met Meta van de hand

Gesprekken tussen Apple en Meta over het integreren van het generatieve AI-model Llama in Apple Intelligence hebben niets opgeleverd. Dit is er gebeurd.

Apple wijst samenwerking met Meta van de hand

Het bericht over gesprekken tussen Apple en Meta is afkomstig van The Wall Street Journal. Het lijkt erop dat Meta zijn eigen AI-chatbot Llama 3 naar iOS 18 wilde brengen, maar dat Apple een dergelijke samenwerking heeft afgewezen. Llama 3 is geïntegreerd in WhatsApp en Instagram.

Volgens Bloomberg heeft Apple een voorstel om de AI-chatbot van Meta te integreren in iOS maanden geleden al afgewezen. Beide bedrijven hadden voorbesprekingen over een deal rond dezelfde tijd dat Apple met OpenAI en Google sprak over een mogelijke samenwerking. Apple besloot echter niet verder te gaan met de deal, deels vanwege het privacybeleid van Meta. Daar kon Apple zich niet in vinden.

Integratie van ChatGPT in iOS 18

Apple koos OpenAI als eerste optie omdat het van mening is dat ChatGPT de beste AI-chatbot is die momenteel beschikbaar is. Een deal met Google zou echter nog steeds in de planning zitten. Apple heeft eerder al interesse getoond in Google Gemini, wat door Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering bij Apple, al tijdens de WWDC 2024 werd bevestigd. De verwachting is dat Apple op termijn meer van dit soort samenwerkingen aankondigt, maar dus niet meer met Meta.

De meeste AI-functies van Apple Intelligence worden lokaal uitgevoerd, dus op het apparaat zelf. Volgens Apple worden alleen noodzakelijke data naar de eigen servers gestuurd. Apple Intelligence zorgt er onder meer voor dat Siri geavanceerde taken kan uitvoeren. Denk aan het vinden van functies waarvan je de naam niet meer weet, het samenvatten van websites, of het genereren van emoji’s op basis van tekstprompts.

Apple Intelligence komt later dit jaar via iOS 18 beschikbaar op de nieuwere iPhone Pro-modellen. Helaas zijn de AI-functies dan nog niet te gebruiken in de EU. Volgens Apple voldoet Apple Intelligence mogelijk niet aan de eisen van de Digital Markets Act. Die Europese wet moet er samen met de Digital Services Act voor zorgen dat de macht van grote techbedrijven beperkt blijft.

