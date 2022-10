Opmerkelijk: er komen géén nieuwe Macs meer in 2022

We rekenden op nieuwe MacBook Pro-modellen in november. Een nieuwe Mac mini zou mogelijk ook verschijnen, evenals een Mac Pro met Apple Silicon-processor. Maar niets van dat alles: er komt helemaal geen nieuwe Mac meer in 2022.

MacBook Pro met M2 Pro pas in 2023

Dit meldt de zeer goed ingelichte Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg. Volgens zijn bronnen streeft Apple ernaar om de nieuwe MacBook Pro-modellen (met M2-chip) te introduceren in het eerste kwartaal van 2023. Eerder werd nog gedacht dat ze in november worden aangekondigd.

Zelden lanceert Apple nieuwe producten in januari of februari, dus het is aannemelijk dat de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro op z’n vroegst in maart 2023 het levenslicht zien. In die periode brengt Apple naar verwachting ook iOS 16.3, iPadOS 16.3 en macOS Ventura 13.3 uit.

Eerder hoopte Apple de nieuwe MacBook Pro’s al dit najaar uit te brengen, maar die plannen zijn definitief van tafel. De huidige generatie MacBook Pro-modellen stamt uit oktober 2021. Het ging toen om een giga-upgrade, met een nieuw design, verbeterd mini-led-scherm, krachtigere chips en meer.

Waarom de release van de Macs is uitgesteld, is onduidelijk. Gurman meldt dat de nieuwe MacBook Pro’s eruit blijven zien als de huidige modellen. Het belangrijkste verschil lijkt de processor te zijn, waarbij de M1 Pro- en M1 Max-chips plaatsmaken voor de eerste M2 Pro- en M2 Max-processors. De M2 Max gaat van 10 naar 12 CPU-cores en de beste GPU heeft 38 in plaats van 32 kernen.

Mac mini en Mac Pro

Apple werkt ook aan een nieuwe Mac mini. Het bedrijf lijkt zowel plannen te hebben voor een nieuwe instap-versie (met M2-chip) als een high-end versie, die je kunt configureren met een M2 Pro- of M2 Max-processor. Een mogelijke releasedatum noemt Gurman niet, maar een release in het voorjaar van 2023 lijkt aannemelijk.

Ook de eerste Mac Pro met Apple Silicon-processor laat dus nog even op zich wachten. Apple-insider Gurman verwacht dat deze Mac opties heeft voor een CPU met 24 of 48 kernen en 76 en 152 (!) grafische kernen. Ook is hij uit te rusten tot 256 GB geheugen.

