Voorlopig géén nieuwe HomePod mini in 2023 – en dit is waarom

De HomePod mini is alweer een tijdje officieel uit. En je zou inmiddels wel een nieuwe versie verwachten. Jammer genoeg komt er voorlopig nog geen nieuwe versie van de HomePod mini in 2023, maar waarom eigenlijk?

Geen nieuwe HomePod mini in 2023

Toen in 2022 de HomePod mini officieel in Nederland verscheen waren we razend enthousiast. De kleine speler had een goede sound, zag er leuk uit en was perfect om een (kleinere) kamer van muziek te voorzien.

Apple verkoopt sinds kort de HomePod mini (en de HomePod 2023) ook officieel in Denemarken. Dat is goed nieuws voor de Apple-fans daar, maar dat betekent ook dat er in 2023 voorlopig geen nieuwe HomePod mini gaat komen. Als Apple een nieuwe versie van de HomePod mini in 2023 klaar had staan, zouden ze niet de huidige HomePod mini in andere landen lanceren.

De mini-speaker in het kort

De HomePod mini is de kleinere versie van de HomePod, Apple’s slimme speaker. De smart speaker heeft een aanraakgevoelig gedeelte aan de bovenkant waarmee je de speaker kunt bedienen.

De speaker werkt razendsnel dankzij de S5-chip, die bijvoorbeeld ook in de Apple Watch SE zit. Hij werkt met heel veel muziekdiensten, zoals Apple Music. En is iets niet direct compatibel, dan stuur je álle audio van je iPhone via AirPlay 2 naar de HomePod mini.

De slimme speaker werkt samen met Siri, waardoor je muziek met je stem aan kunt zetten. De stembediening is echter niet alleen voor muziek, want de kleine HomePod kan bijvoorbeeld ook je vragen beantwoorden, of iOS-apps gebruiken. Uiteraard werkt Siri in het Nederlands.

HomePod mini kopen: dit zijn de beste prijzen

Nu je weet dat er voorlopig nog geen nieuwe HomePod mini komt in 2023 hoef je niet meer te wachten om er een te kopen. De HomePod mini is overal verkrijgbaar, mits ze op voorraad zijn. Geen zin om fysiek naar de winkel te gaan? Je kunt de HomePod mini ook online bestellen. Wij hebben de beste prijzen al voor je opgezocht.

Zijn ze uitverkocht? Bekijk dan onze HomePod mini-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.