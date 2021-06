Waarom je nu absoluut geen MacBook Pro moet kopen

Ja, de MacBook Pro is een prachtig apparaat. Maar nee, je kunt de krachtige laptop nu beter niet in huis halen. Waarom dat zo is, leggen we uit in dit artikel. Dit is waarom je nu beter geen MacBook Pro kunt kopen.

Dit is een slecht moment om de MacBook Pro te kopen

De samenvatting komt neer op hele beroerde timing. Volgens geruchten kondigt Apple volgende week maandag namelijk een nieuwe MacBook Pro aan. Deze laptop schijnt in twee formaten te verschijnen (14 en 16 inch) en allerlei nieuwe, toffe functies aan boord te hebben.

De belangrijkste verbetering is de overstap naar Apple Silicon. Apple werkt niet langer samen met Intel en maakt voortaan haar eigen computerchips. Dat is fijn, want deze zelfgemaakte Apple-chips zijn niet alleen krachtiger dan hun Intel-voorouders, maar bijvoorbeeld ook energiezuiniger.

In 2020 maakte Apple bekend de komende jaren al haar desktops en laptops over te zetten naar Silicon. De huidige 13 inch-MacBook Pro heeft al zo’n M1-chip aan boord en de resultaten liegen er niet om. Niet alleen is de laptop sneller, hij werkt ook veel beter samen met je iPhone en iPad.

Conceptafbeelding van MacBook Pro (2021)

Nieuwe MacBook Pro (waarschijnlijk) op komst

Verder blijkt uit geruchten dat de nieuwe MacBook Pro een ander, meer hoekig design krijgt. Uit gelekte tekeningen blijkt dat het ontwerp meer gaat lijken op andere Apple-producten, zoals de kersverse iMac met M1-chip die sinds kort te koop is. Ook schijnt de nieuwe Apple-laptop meer aansluitingen te krijgen, waaronder een hdmi-poort.

Kortom: je kunt nu beter geen nieuwe MacBook Pro kopen. Verstandiger is het om even af te wachten waar Apple op 7 juni mee aan komt zetten. Kondigt het bedrijf daadwerkelijk de nieuwe Pro-laptop aan? Mooi: dan wordt de oude MacBook Pro uit het assortiment gehaald en kun je (waarschijnlijk) ergens deze zomer met de laptop aan de slag.

Blijft de aankondiging van de MacBook Pro 2021 uit? Dan heb je nog steeds niets verloren en kun je een andere laptop in huis halen. Apple verkoopt op moment van schrijven drie laptops:

MacBook Air uit 2020 met M1-chip

MacBook Pro (13 inch) uit 2020 met M1-chip

MacBook Pro (16 inch) uit 2019 met Intel-chip

Deze Apple-laptops kun je het best kopen

De eerste twee opties durven wij met gerust hart aan te bevelen. De kleine MacBook Pro en MacBook Air zijn al overgezet naar de Apple M1-chip en daardoor erg toekomstbestendig.

Wij zijn met name gecharmeerd van de MacBook Air. Deze is qua prijs-kwaliteitsverhouding ongetwijfeld de beste deal van het moment. Dat komt omdat de Air nagenoeg even krachtig is als de MacBook Pro (13 inch), maar dan veel goedkoper. Voordeel van de Pro-laptop is vooral dat hij een ingebouwde ventilator heeft, waardoor je ‘m net wat intensiever kunt gebruiken.

Koop in ieder geval niet de 16 inch-MacBook Pro. Deze komt uit 2019 en draait op een verouderde Intel-chip. Met andere woorden: hij is minder krachtig dan de veel goedkopere MacBook Air (met M1-chip) en kleinere MacBook Pro. Het enige mogelijke voordeel van de 16 inch-MacBook Pro is het schermformaat.

Op naar 7 juni

Op 7 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd wordt WWDC 2021 afgetrapt. Apples jaarlijkse bijeenkomst voor app-ontwikkelaars vindt wederom helemaal online plaats. WWDC wordt traditiegetrouw afgetrapt met een keynote waarin alle nieuwe softwareversies worden aangekondigd.

Dit jaar staan iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 en tvOS 15 op het programma. Volgens geruchten kondigt het bedrijf niet alleen software aan, maar ook nieuwe hardware, waaronder dus de nieuwe MacBook Pro.

