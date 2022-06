Dit is het slechtste moment om een MacBook Air te kopen

De MacBook Air is een meer dan fantastische laptop. Koop hem alleen niet nu, want dit is een slecht moment om de MacBook Air te kopen. In dit artikel lees je waarom, en wat wél een goed moment is.

Waarom geen MacBook Air kopen?

Voor bijna iedereen die een nieuwe MacBook aanschaft, is de Air de beste keuze. Hij is licht, stijlvol, energiezuinig en (voor de meesten) krachtig genoeg. En belangrijker: met zijn prijskaartje van iets boven de 1100 euro is de Air de helft (!) goedkoper dan de voordeligste MacBook Pro 2021.

Toch is het niet verstandig om nu een MacBook Air aan te schaffen. Wacht je even met het kopen van een MacBook Air, dan krijg je een betere MacBook, voor (ongeveer) hetzelfde geld. Er gaan namelijk geruchten dat Apple al aanstaande maandag een nieuwe MacBook Air lanceert.

De verbeteringen

Deze MacBook Air is een flinke verbetering. Hij is allereerst voorzien van een snellere Apple Silicon-chip: de M2. Deze heeft in plaats van zeven of acht gpu-cores, negen of tien gpu-kernen. De cpu is hetzelfde als bij de M1: vier krachtige en vier zuinige. Daarmee krijgt de Air geen enorme snelheidsboost, al maakt de verbeterde processor de machine wel toekomstbestendiger.

Verder wacht de Air een nieuw ontwerp, die waarschijnlijk veel gelijkenissen heeft met de MacBook Pro 2021. Dit betekent dat je aan de bovenkant een notch mag verwachten, en een behuizing met vlakke zijkanten. Opvallend zijn de kleuren. Het toetsenbord zou wit zijn, net als de randen om het scherm. Ook is de Air verkrijgbaar in allerlei kleurrijke tinten. Je zou kunnen kiezen uit blauw, groen, roze, zilver, geel, oranje en paars.

Daarnaast krijgt de Air hetzelfde Magic Keyboard als de Pro, met functietoetsen. De camera krijgt eveneens een update: het gaat om dezelfde 1080p-camera als die in de MacBook Pro wordt gebruikt. Wat de Air helaas niet lijkt te krijgen, is een HDMI-poort of SD-kaartsleuf. Er zijn alleen usb-c-aansluitingen. Tot slot bestaat er een kans dat de MacBook Air een verbeterd mini-led-scherm heeft, al is dit nog twijfelachtig.

Toch de M1-versie?

Ook als de verbeteringen van de MacBook Pro 2022 je niet aanspreken, is het slim om de aankoop van een M1-versie nog even uit te stellen. Als de nieuwe MacBook Air uit is, volgen er doorgaans fikse prijsverlagingen voor de oudere modellen. Wellicht niet bij Apple zelf (daar is de MacBook Air mogelijk niet meer te koop), maar wel bij andere online winkels die de MacBook Air uit 2020 nog aanbieden.

Dat Apple de MacBook Air 2022 maandag aankondigt, is overigens geen zekerheid. Maar omdat de kans zo groot is, is het slim om de aankoop minstens een week uit te stellen. Mocht een aankondiging uitblijven, dan verwachten we hem in de zomer.