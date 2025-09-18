Einde van een tijdperk: er komt definitief geen iPhone 17 Plus

Ben je op zoek naar een betaalbare iPhone met een groter scherm? Dan hebben we slecht nieuws, want er komt definitief géén iPhone 17 Plus.

iPhone 17 Plus van de baan

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2025 aangekondigd! Op dinsdag 9 september heeft het bedrijf vier toestellen gepresenteerd, maar de line-up van de iPhones ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. De iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn uitgebracht, maar de iPhone 17 Plus ontbreekt. Dat betekent dat de iPhone Plus definitief van de baan is en we géén iPhone 17 Plus meer zullen zien.

In plaats daarvan heeft Apple de compleet nieuwe iPhone Air uitgebracht. Dit is de dunste iPhone ooit, met een ‘dikte’ van slechts 5,6 millimeter. Het scherm is met 6,5 inch een slag kleiner dan de 6,7-inch displays van eerdere Plus-modellen. Wil je een iPhone met een groter scherm? Dan moet je de hoofdprijs betalen, want de iPhone 17 Pro Max is dan je enige optie. Toch is het weinig verrassend dat Apple definitief geen iPhone 17 Plus uitbrengt.

iPhone 16 Plus en iPhone 16.

Minst populaire iPhone

Apple bracht de eerste iPhone Plus uit in 2022, dat jaar verscheen de iPhone 14 Plus. De iPhone 15 Plus en de iPhone 16 Plus volgden in 2023 en 2024. In 2025 zien we dus geen iPhone 17 Plus, want Apple heeft afscheid genomen van de grotere reguliere iPhone. Heel vreemd is dit niet, omdat de Plus-modellen van de afgelopen jaren doorgaans de minst populaire iPhones waren.

Zo vielen de verkoopcijfers van de iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus én de iPhone 16 Plus tegen. Er was weinig vraag naar het grote toestel, waardoor het voor Apple een logische vervolgstap is om geen iPhone 17 Plus uit te brengen. Daarmee komt een einde aan het tijdperk van de iPhone Plus. Met de compleet nieuwe iPhone Air probeert Apple een breder publiek aan te spreken. Het is nog de vraag of dat gaat lukken, zeker omdat de telefoon voor € 1.229,- in de winkels ligt.

iPhone line-up van 2025.

Alternatief: iPhone 17 (of iPhone 16 Plus)

Ben je van plan om een nieuwe iPhone met groter scherm te kopen, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan kun je in 2025 ook kiezen voor de reguliere iPhone 17. Apple heeft het scherm van het instapmodel vergroot, want de iPhone 17 is nu verkrijgbaar met een 6,3-inch display. Bij de iPhone 16 was dat nog een 6,1-inch scherm, waardoor je standaard een groter display krijgt bij je iPhone in 2025. Je haalt de iPhone voor € 969,-.

Vind je deze prijs nog steeds te hoog? En wil je toch een 6,7-inch scherm? In dat geval kun je ook voor de iPhone 16 Plus kiezen. Apple bracht deze iPhone uit in 2024 en heeft het toestel voorzien van de A18-chip. De processor heeft ondersteuning voor Apple Intelligence en zorgt ervoor dat de iPhone 16 Plus nog jarenlang nieuwe softwareversies ontvangt. Benieuwd hoeveel je voor de iPhone 16 Plus neerlegt? Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel voor je volgende iPhone betaalt: