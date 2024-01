Na 12 jaar is Apple met deze traditie gestopt

Voor het eerst sinds het uitkomen van de iPad, heeft Apple in 2023 geen nieuwe versie uitgebracht. Gelukkig komt hier in 2024 verandering in!

Geen iPad in 2023

Als je naar de productgeschiedenis van Apple kijkt, vallen direct de regelmatige updates van de iPhone, Apple Watch en iPad op. Tot nog toe heeft Apple minimaal één keer per jaar een nieuwe generatie iPad uitgebracht.

Maar toen Apple eind oktober 2023 nieuwe Macs lanceerde, gingen november en december stilletjes voorbij zonder dat het bedrijf een nieuwe iPad aankondigde. En dat is voor het eerst sinds de allereerste iPad in 2010 op de markt kwam. In de zomer van 2023 verschenen er nog geruchten dat Apple drie iPads zou uitbrengen: twee iPads Air en een iPad Mini. Maar uiteindelijk bleek dat toch niet het geval te zijn. Wat is er gebeurd?

Hierdoor kwam er geen nieuwe iPad

Uit de verkoopresultaten van het derde kwartaal van Apple kunnen we er wel iets over afleiden. Het heeft vooral te maken met de productie van de M3-chip. Apple heeft de iPad Air als laatste met de vijfde generatie geüpdatet naar de M1-chip. De iPad Pro werd in de herfst van 2022 geüpdatet naar de M2-chip. Nieuwe generaties zullen worden uitgebracht met de M3-chip, die ook in de nieuwe 14-inch MacBook Pro zit.

Die nieuwe MacBook Pro had Apple al in de zomer van 2023 geproduceerd, want de instapmodellen hadden macOS Ventura 13.5 geïnstalleerd. Dat is een versie die actueel was van 24 juli 2023 tot 7 september 2023. De iPhone keynote op 12 september zou daarom geschikt zijn geweest voor de presentatie van de nieuwe MacBook Pro. Maar Apple wachtte tot eind oktober en presenteerde tegelijkertijd de MacBook Pro met de krachtigere M3 Pro en M3 Max varianten.

Volgens Apple zijn knelpunten in de levering, met name voor de iPhone 15 Pro en Pro Max, hier de reden voor. Al aan het begin van 2023 verschenen er berichten dat TMSC problemen had met het produceren van de benodigde hoeveelheid 3 nm-chips. Sommige geruchten beweerden toen dat er in 2023 helemaal geen M3-apparaten zouden verschijnen. Geen Macs en ook geen iPads.

2023: nieuwe MacBooks in plaats van iPads

Bij de Macs was dit niet het geval, maar bij de iPads wel. De best verkochte Mac van Apple is de MacBook Air. Toen de M3-chips werden geïntroduceerd, ontbrak de MacBook Air, maar Apple rustte de duurdere MacBook Pro wel uit met de nieuwe chip. Het produceren van grote hoeveelheden van de M3-chip werd hiermee voorkomen. Hierdoor kon TMSC zich blijven richten op de A17 Pro voor de iPhone 15 Pro (Max). Desondanks is de levering van de M3-chip met enkele weken vertraagd.

Als je naar de verkoopresultaten kijkt, wordt duidelijk waarom Apple voor de MacBook heeft gekozen in plaats van de iPad. In het vierde kwartaal van 2022, een van de meest succesvolle kwartalen voor de Mac, genereerde Apple een omzet van zo’n 11,5 miljard dollar met laptops en desktops. Als we dit bedrag delen door de introductieprijs van de goedkoopste MacBook Air M2 (1199 dollar), komen we uit op zo’n 9,6 miljoen apparaten.

Dubbele chip, dubbele kosten

Het meest succesvolle kwartaal wat betreft de verkoop van de iPad was het eerste kwartaal van 2023, met een verkoopbedrag van 14,48 miljard dollar. Dit record is waarschijnlijk vooral te danken aan de iPad Pro met M2 (gepresenteerd op 18 oktober 2022). Als je dit bedrag deelt door de instapprijs van de iPad Pro 11-inch met M2 (799 dollar), zou Apple bij een vergelijkbare vraag 18,1 miljoen iPads moeten produceren.

Veel vraag naar een nieuwe generatie iPads zou de productielijnen van TMSC in 2023 nog meer belasten dan in het geval van MacBooks. De processors zijn wel hetzelfde, maar de fabrikant moet voor iPads twee keer zoveel chips produceren als voor Macs. Daarbij worden MacBooks ook duurder verkocht. De goedkoopste MacBook Air kost 400 dollar meer. Het prijsverschil voor de MacBook Pro 14-inch is nog groter: 800 dollar bij een vanafprijs van 1599 dollar. Bovendien zijn de productiekosten van de MacBook Pro waarschijnlijk ook niet zo hoog als van de MacBook Air.

