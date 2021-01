Later dit jaar brengt Apple een nieuwe softwareversie voor de iPhone uit, maar niet voor alle toestellen. Volgens een Franse website worden de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en iPhone SE namelijk niet bijgewerkt naar iOS 15.

Gerucht: iOS 15 gaat voorbij aan iPhone 6S en iPhone SE

Het gerucht komt van iPhoneSoft. De website claimt dat de A9-chip van de drie toestellen niet overweg kan met de nieuwste iPhone-softwareversie. Apple zou er daarom voor kiezen om de ondersteuning dit jaar te stoppen. De toestellen blijven dus mogelijk op iOS 14 kiezen, de softwareversie van 2020.

Deze iPhones zouden wél een update naar iOS 15 krijgen:

Het is niet de eerste keer dat we horen dat de iPhone 6S (Plus) en eerste iPhone SE niet worden bijgewerkt naar iOS 15. Afgelopen november verspreidde de Israëlische website The Verifier namelijk al hetzelfde bericht.

iOS 15 wordt vermoedelijk in juni aangekondigd tijdens WWDC, Apples jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars. Het bedrijf maakt dan ook altijd bekend welke iPhones de nieuwe update mogen verwachten. Vervolgens is de nieuwe software tegen het eind van het jaar beschikbaar, wanneer ook de nieuwe iPhones uitkomen.

Einde nadert voor iPhone SE en iPhone 6S

De iPhone SE en iPhone 6S (Plus) zijn niet meer de jongste. Eerstgenoemde werd in 2016 uitgebracht, de 6S kwam een jaar eerder uit. Alle drie de toestellen hebben een A9-chip. Volgens iPhoneSoft is deze processor te verouderd om nog een nieuwe iOS-update kunnen meepikken. De in 2020 uitgekomen iPhone 12 wordt aangestuurd door een A14-chip.

iPhoned raadt je aan om geen iPhone 6S (Plus) of iPhone SE meer te kopen. In onze rubriek review-updates testen we jaarlijks welke oudere iPhones nog de moeite waard zijn en beide modellen stelden teleur. Redacteur Lars vindt de iPhone SE “op alle vlakken ingehaald en verouderd” en de iPhone 6S is volgens Michel “tegenwoordig goedkoop, maar alsnog te duur”.

