De iPhone 6S (Plus) en iPhone SE zouden geen update naar iOS 15 krijgen, de iPhone-softwareversie van volgend jaar. De toestellen uit 2015 en 2016 blijven dan ook op iOS 14 steken. Deze versie kwam afgelopen september uit.

Gerucht: Geen iOS 15 voor iPhone 6S en iPhone SE

Dat claimt The Verifier. Het is niet helemaal duidelijk waar de Israëlische website zijn informatie vandaan haalt, dus neem het gerucht met een korreltje zout. Indien het bericht wél klopt krijgen onderstaande Apple-telefoons een update naar iOS 15:

En de opvolger van de iPhone 12, die mogelijk iPhone 13 gaat heten en volgend jaar uitkomt, draait hoogstwaarschijnlijk bij uitkomst al op iOS 15. Alhoewel bovenstaande lijst vooralsnog niet officieel bevestigd is, zou het zomaar eens kunnen kloppen.

In de regel werkt Apple haar producten zo’n vier tot vijf jaar na uitkomst bij met software-updates. De iPhone 6S (en grotere iPhone 6S Plus) en eerste iPhone SE kwamen respectievelijk in september 2015 en maart 2016 op de maart, dus de tijd begint te dringen.

Afgelopen zomer claimde The Verifier dat iOS 14, de huidige iPhone-softwareversie, geschikt zou zijn voor alle apparaten die iOS 13 konden draaien. Dit gerucht bleek te kloppen, maar de site zit er qua geruchten ook weleens naast.

Aankomende zomer krijgen we meer zekerheid. Dan organiseert Apple namelijk WWDC 2021, een conferentie voor app-makers. Slotstuk van de (mogelijk digitale) bijeenkomst is de presentatie van een nieuwe iOS-versie, inclusief informatie over welke iPhones de update kunnen downloaden.

Over iOS 14

iOS 14 is de meest recente iPhone-softwareversie en staat inmiddels op het merendeel van de ondersteunde toestellen. De grootste verandering dit jaar is het thuisscherm. Niet alleen kun je widgets op het homescreen plaatsen, ook kun je aan de slag met de overzichtelijke Appbibliotheek. Check onze iOS 14-homescreen-gids om je iPhone een persoonlijke draai mee te geven, of bekijk onderstaande video: