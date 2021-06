Dit is een slecht moment om de grote iMac (27 inch) te kopen

Ben je op zoek naar een grote Apple-computer? Dan kun je de 27 inch-iMac beter even niet kopen. Dit is waarom.

Waarom je nu geen 27 inch-iMac moet kopen

Apple heeft sinds eind vorig jaar een missie. Binnen twee jaar worden alle computers overgezet van Intel-processors, naar de M1-chip. Laatstgenoemde is door Apple zelfgemaakt en op alle vlakken beter. De Apple M1-chip is krachtiger dan de concurrentie van Intel én de toekomst. Er gaat geen nieuwe Mac met Intel meer uitkomen.

Het is daarom des te vreemd dat Apple deze Intel-computers nog wel verkoopt. In mei bracht het bedrijf een nieuwe iMac met 24 inch-scherm uit. Deze heeft naast een M1-chip ook een nieuw design en komt in allerlei frisse kleuren. Gelijktijdig schrapte Apple de 21,5 inch-iMac uit het assortiment, maar de 27 inch-versie is nog steeds verkrijgbaar.

Pluspunten van de 27 inch-iMac

Waarom doet Apple dit? De 27 inch-versie is, op twee punten na, objectief minder dan de 24 inch-variant. Laten we eerst de pluspunten uitlichten.

Ten eerste kunnen we natuurlijk niet om de schermgrootte heen. Het 27 inch-beeld is forser en daardoor heb je meer schermruimte tot je beschikking. Het tweede voordeel van de grootste iMac zijn de aansluitingen. De 27 inch-versie heeft veel meer ingangen dan zijn kleine broertje met M1-chip.

Aansluitingen op 24 inch-iMac

En van de 27 inch-versie

De iMac met 27 inch-scherm heeft achterop maar liefst vier usb-a-poorten, twee Thunderbolt 3-ingangen (usb-c), een ethernet-aansluiting en je kunt er een sd-kaart instoppen. De meest uitgebreide versie van de M1 iMac heeft slechtst twee Thunderbolt-poorten achterop, net zoveel usb-3-ingangen en een plek voor de ethernet-internetkabel.

Welke iMac kun jij beter kopen?

Wegen deze voordelen van de 27 inch-iMac op tegen de nadelen? Voor de meeste mensen niet. De iMac met M1-chip is namelijk objectief veel krachtiger dan de 27 inch-iMac met Intel-chip. Bovendien kun je de ‘kleine’ Mac gewoon uitbreiden met een usb-hub, waarmee je het aantal aansluitingen gelijk kunt trekken.

Dan blijft er eigenlijk maar één voordeel over: schermgrootte. De 27 inch is iets groter en heeft net een betere resolutie: 5K (5120 x 2880 pixels) tegenover 4,5K (4480 x 2520 pixels) op de 24 inch-iMac. Hoe belangrijk dit voor je is, is natuurlijk heel persoonlijk.

Voor de meeste mensen is de kleinere iMac een veel betere deal. Hij is dus krachtiger, energiezuiniger, heeft een moderner en dunner design, veel betere FaceTime-camera en allerlei handige, kleine verbeteringen. Het bijpassende toetsenbord heeft bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner. Zo kun je de Mac ontgrendelen door even je vinger op het Magic Keyboard te leggen.

Nieuwe iMac op komst?

Dit alles gezegd hebbende, het lijkt erop dat Apple later dit jaar een nieuwe, grotere iMac aankondigt. Of deze computer een 27 inch-scherm krijgt is nog onduidelijk, maar het lijkt niet meer dan logisch dat deze groter wordt dan het in 24 inch-instapmodel. Apple verkoopt namelijk altijd iMacs in verschillende schermformaten.

Samenvattend kun je waarschijnlijk beter even geen 27 inch-iMac kopen. Wanneer je niet dringend op zoek bent naar een nieuwe Mac, is het beter om even af te wachten waar Apple later dit jaar mee op de proppen komt. Trouwens, volgens geruchten komen er dit jaar ook een nieuwe MacBook Pro, Mac mini en Mac Pro aan. Spannend dus!

