Waarom er misschien geen Apple-event komt in maart

Op 8 maart vindt het eerste Apple-event van 2022 plaats – zo gaat het gerucht. Apple zou dan onder meer de nieuwe iPhone SE en iPad Air aankondigen. Maar komt dat maart-event er wel?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-event in maart?

Dat Apple op (of vlak na) 8 maart een Apple-event organiseert, werd uitgesproken door journalist Mark Gurman van Bloomberg. Hij is zeer goed geïnformeerd als het gaat om onaangekondigde Apple-producten en heeft bewezen dichtbij het vuur te zitten.

Volgens Gurman gaat het om een virtueel evenement, waarbij de nieuwe iPhone SE 2022 en iPad Air 2022 worden geïntroduceerd. De Apple-insider zei ook dat Apple van plan is om tenminste één nieuwe Mac te lanceren. Het is echter onduidelijk of die tijdens het maart-evenement van Apple zijn opwachting maakt.

Als Apple op 8 maart een event organiseert om de nieuwe iPhone SE en iPad Air uit de doeken te doen, is dat om meerdere redenen vreemd. Allereerst gaat het om bescheiden upgrades. Beide apparaten zien er exact hetzelfde uit als de vorige generatie. De belangrijkste verbeteringen zijn een krachtigere chip en 5G-ondersteuning. Geen vernieuwingen om met veel bombarie aan te kondigen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Persbericht

Bovendien kondigde Apple de populaire iPhone SE nooit eerder aan tijdens een event. De eerste generatie SE met 4-inch scherm werd in 2016 via een persbericht aangekondigd. Bij zijn opvolger – die met 4,7-inch een maatje groter werd – idem. Het zou vreemd zijn als Apple er bij deze relatief saaie update er ineens wél voor kiest om de SE in Cupertino uitgebreid in de schijnwerpers te zetten.

Het is verder ook de vraag of de iPhone SE op tijd klaar is voor een aankondiging in maart. Volgens display-analist Ross Young – die net als Gurman een erg goede reputatie heeft – is de release van de iPhone SE 2022 in de tweede helft van april of begin mei. In dat geval zit er ongebruikelijk veel tijd tussen het moment van aankondigen en verschijnen.

Er zijn dus veel redenen om te twijfelen aan een Apple-event in maart. Maar mocht hij toch plaatsvinden, dan horen we snel meer. Doorgaans verstuurt Apple de uitnodiging voor een evenement ongeveer één week van tevoren. Dat kan dan al aanstaande maandag of dinsdag zijn.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: