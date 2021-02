Eerder claimde een rapport van de Taiwanese site Economic Daily News nog dat het volgende Apple-event op 16 maart plaatsvindt. Nu spreekt de betrouwbare bron Mark Gurman dit tegen. Lanceert Apple dan toch geen AirTags op 16 maart?

In een tweet laat Mark Gurman weten dat er 16 maart géén Apple-event is. De doorgaans betrouwbare insider met solide Apple-bronnen, reageert met zijn tweet op de berichtgeving van de website Economic Daily News en anonieme twitteraccounts, waaronder LeaksApplePro.

Launch isn’t on the 16th — Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021

De tweet van Gurman laat nog wel ruimte over voor speculatie. De tweet luidt: “de lancering is niet op de 16e”, wat dus nog wel de mogelijkheid openlaat voor een evenement op een andere datum in maart.

Het was een kwestie van tijd tot de claim van Economic Daily News zou worden weerlegt. De Taiwanese nieuwssite is een bron met wisselvallige betrouwbaarheid als het op Apple-geruchten aankomt. Om deze reden adviseerde iPhoned al om het verhaal met een korreltje zout te nemen.

Wat kunnen we tijdens het volgende Apple-event verwachten?

Apple heeft verschillende producten in de maak die waarschijnlijk in de eerste helft van 2021 gelanceerd worden. Zo verwachten we een vernieuwde iMac, nieuwe iPad Pro-modellen, een bijgewerkte iPad mini, vernieuwde AirPods Pro en de AirPods 3. Daarbij wachten Apple-fans ook nog steeds op het debuut van de AirTags .

Een aantal producten, waaronder de langverwachte AirTags, kunnen inderdaad tijdens het voorjaarsevenement geïntroduceerd worden. De ervaring leert dat Apple vaak een evenement in maart organiseert, maar dit is niet gegarandeerd. Eerdere voorjaarsevenementen vonden plaats op 9 maart (2015), 21 maart (2016), 27 maart (2018) en 25 maart (2019). In enkele jaren, 2017 en 2020, sloeg Apple de aankondigingen in maart over.

De AirTag wordt Apples eerste tracker. Hoewel het accessoire nog niet is aangekondigd, weten we dankzij allerlei geruchten van Apple-insiders al jaren over het bestaan van de slimme locatie tracker. De AirTag zou klein genoeg moeten zijn om in je portemonnee te stoppen of aan je sleutelbos te hangen.

