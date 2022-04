iPhoned.nl heeft een nieuwe functie: gebruikersreviews!

Wij zijn altijd bezig om onze site te verbeteren. Daarom introduceren we nu gebruikersreviews bij iPhoned.nl. In dit artikel vertellen we je er alles over en hoe je zelf een review kunt schrijven!

Geef je eigen mening over je favoriete Apple-product

We vertellen je altijd alles over Apple, maar onze meningen over een product, dienst of app verschillen soms met die van jou. Om die reden hebben we een nieuwe functie aan onze website toegevoegd. Het is nu mogelijk om op iPhoned.nl je eigen review te schrijven.

Vanaf vandaag kun je alles kwijt over jouw favoriete Apple-product. Ben je het met ons eens of vind je bijvoorbeeld de nieuwste iPhone 13 of iPad mini echt helemaal niets? Laat het ons en andere bezoekers van iPhoned.nl weten in je eigen review!

Wat is het nut van de gebruikersreviews?

Natuurlijk hebben we deze functie niet alleen toegevoegd aan onze website en app om je mening achter te laten. In het ideale geval bouwen we samen met jullie een betrouwbare website waar je de beste indruk krijgt van een Apple-product of dienst.

Wanneer je een review achterlaat, berekent onze widget automatisch het gemiddelde van alle reviews. De volgende lezer kan dan onze mening zien én in een opslag bekijken wat andere lezers van het Apple-product vinden. Mochten ze er dan nog niet uitkomen, dan is het altijd nog mogelijk om dieper in de recensies te duiken en alle gebruikersreviews lezen.

Waar vind ik de recensies?

Als je een review bij een van de Apple-producten wilt achterlaten, is dat heel eenvoudig. Klik in het hoofdmenu van iPhoned.nl op ‘Producten’ en kies het Apple-product waar je een review van wilt schrijven (bijvoorbeeld de iPhone 12 Pro Max of een Apple Watch Series SE). Op de productpagina scrol je helemaal naar beneden. Onderaan de pagina kan je de gebruikersreviews van andere iPhoned.nl-fans lezen én jouw eigen mening achterlaten. Dit doe je door op de knop ‘Schrijf een review’ te klikken.

Hier vind je onder andere de opties ‘Camerakwaliteit’, ‘Batterijduur’, ‘Schermkwaliteit’, ‘Snelheid’ ‘ Bouwkwaliteit’, ‘ Prijskwaliteit’ en ‘Gebruiksgemak’. Het is ook mogelijk om je eigen foto’s en een schriftelijke toelichting toe te voegen. Verder kun je ook je persoonlijke plus- en minpunten invullen.

Hopelijk zien we jullie meningen over de iPhone 13, de Apple Watch Series 7, de nieuwe iPad Air of de Mac Studio snel. Veel plezier met het schrijven van je review!

