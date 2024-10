Gast-account iPhone: je toestel uitlenen is straks wel veilig

Apple heeft een nieuw patent waarin een gast-account voor je iPhone wordt beschreven. Daarmee wordt het een stuk veiliger om je iPhone uit te lenen.

Gast-account voor je iPhone: je geheimen zijn straks nog veiliger

Zo nu en dan is het handig om je iPhone even aan iemand anders te geven. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een foto of als je een specifieke app eventjes wilt laten zien. Hier zit wel een nadeel aan: die persoon heeft dan wel toegang tot vrijwel al je gegevens op je iPhone.

Als het een familielid is of een goede vriend(in), maakt het niet zo heel veel uit. Maar als je de iPhone aan iemand geeft die je niet zo goed kent, moet je wat voorzichtiger zijn. Zou het in dat gevoel niet handiger zijn als je de iPhone snel kunt wisselen naar een soort ‘gast-account’?

Dat kan nu nog niet, maar het lijkt er wel op dat Apple daar over zit te denken. Apple heeft onlangs een nieuw patent vastgelegd waarin over een soort ‘gasttoegang’ wordt gesproken.

Volgens dit patent kun je dan op je iPhone een gastmodus activeren voor andere gebruikers. Je kunt dan zelf aangeven welke apps en instellingen dan beschikbaar zijn voor dit gast-account op je iPhone. Hiermee kun je dan gerust iemand je toestel geven, zonder dat ze misschien (per ongeluk) iets belangrijks verwijderen.

In het patent staat verder ook dat er een soort authenticatie aan het gast-account hangt. Er wordt ook gesproken dat je vanaf een ander device het account kunt beheren.

iOS 18 kan nu al apps beveiligen

Op dit moment is er geen manier om een soort gastmodus te activeren op je iPhone. Maar iOS 18 heeft al wel een paar eerste stappen gemaakt. Je kunt in het nieuwste besturingssysteem sommige apps verbergen. Daarnaast is het mogelijk om voor specifieke apps Face ID in te stellen.

Toch zou een gast-account voor je iPhone een makkelijkere oplossing zijn. Zolang je dan maar vlot tussen accounts kunt wisselen.