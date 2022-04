Apple-apparaten sneller opladen met een GaN-oplader (en zo werkt het)

Bij het kopen van een oplaadblokje voor je iPad, iPhone of Mac staat er tegenwoordig wel eens bij dat het een GaN-oplader is. Maar wat is deze nieuwe vorm van opladen en welke voordelen brengt het met zich mee? Heeft Apple al een oplaadblok met deze techniek? In dit artikel leggen wij het je haarfijn uit.

Wat is een GaN-oplader?

Wanneer je op zoek bent naar een nieuw oplaadblokje voor je iPad, iPhone of Mac kom je steeds vaker GaN-opladers tegen. Maar wat is deze oplaadtechniek en wat zijn de voordelen? En heeft Apple eigenlijk zelf al een GaN-oplader uitgebracht?

Eigenlijk kennen we het materiaal galliumnitride (GaN) al een hele poos. We gebruiken het zelfs al meer dan twee decennia. Led-strips en de lasers in BluRay-spelers benutten het materiaal al. Ook groeit de actieradius van elektrische auto’s dankzij de GaN-techniek.

Als laatste toepassing zien we het materiaal ook terug in de ruimtevaart. Het beschermt astronauten tegen ongewenste straling en doet zijn werk uitstekend in de zonnepanelen van satellieten.

De voordelen van een GaN-oplader en hoe werkt het

Eigenlijk zitten er alleen maar voordelen aan galliumnitride als halfgeleider in oplaadkabels. Al onze apparaten hebben een accu. Wanneer deze batterij opgeladen wordt, vindt er een chemische reactie plaats. Hierbij komt enorm veel warmte vrij. Wetenschappers zien nu dat er niet veel winst meer te behalen is bij silicium en stappen dus over op een nieuwer en beter materiaal.

Galliumnitride lijkt hiervoor een geschikte kandidaat. Het is een kristalachtige stof dat een veel hogere spanning aan kan. Elektrische stroom reist vele malen sneller door GaN dan door silicium. Hierdoor laad je dus uiteindelijk ook veel sneller op. Daarnaast is de techniek efficiënter, want er gaat minder warmte verloren. Dat betekent ook dat het tegelijkertijd veiliger én duurzamer is. Het feit dat een GaN-oplader compact is én nog steeds elk soort apparaat van stroom kan voorzien, is nog een laatste voordeel.

Apple-apparaten opladen met GaN

Op dit moment is silicium als halfgeleider goedkoper. Omdat het onderzoek naar GaN nog in de kinderschoenen staat is silicium makkelijker te maken. Om volledig over te stappen op galliumnitride zullen we meer moeten investeren in onderzoek.

Apple is (in samenwerking met Belkin) de techniek flink aan het ontwikkelen én heeft al een GaN-oplader uitgebracht. Met de Belkin BOOST↑CHARGE Pro GaN-lader kan je tegelijkertijd je MacBook en je iPhone opladen. Dan heb je ook nog eens twee oplaad-poorten over voor bijvoorbeeld je Apple Watch en je iPad. De apparaten moeten uiteraard wel compatibel zijn. Het oplaadblokje van Apple tikt cumulatief een indrukwekkende 108 watt aan.

GaN-opladers gaan we in de toekomst waarschijnlijk steeds meer zien. Naarmate we gewend raken aan deze techniek die ideaal is voor snelladers, gaan we echt niet meer terug naar de silicium-opladers.

