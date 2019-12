Apple gaat zich met een nieuwe Mac(Book) op gaming richten, aldus een twijfelachtige bron. Daarnaast zou de iPhone 2020 voor het eerst een oled-scherm uit China krijgen.

‘Gaming MacBook en Mac in de maak’

Laten we echter positief beginnen. Economic Daily News schrijft dat Apple tijdens WWDC 2020 een high-end MacBook Pro voor gamers gaat uitbrengen. Ook zou het bedrijf erover nadenken om een speciale iMac uit te brengen. Details over de producten zijn schaars, maar de computer zou minstens 5.000 euro gaan kosten.

De gaming-apparaten zijn dan ook niet voor iedereen bedoeld. De gaming Mac zou zodoende vooral op e-sporters gericht zijn. Deze groep verdient geld middels het spelen van games, bijvoorbeeld door geldprijzen op toernooien binnen te slepen. Om goed te kunnen trainen is een degelijke computer vereist.

Economic Daily News heeft geen betrouwbare staat van dienst als het op Apple-geruchten aankomt, dus neem dit bericht met een flinke korrel zout. Eerder voorspelde de Taiwanese website bijvoorbeeld nog dat de AirPods Pro in acht kleuren zouden verschijnen. Het idee van een Mac(Book) voor gamers klinkt echter niet gek. WWDC 2020 vindt waarschijnlijk in juni plaats.



Gerucht: iPhone 2020 krijgt Chinees oled-scherm

De geruchtenmolen rondom het bedrijf uit Cupertino stopt nooit. Een andere website, 9to5Mac, schrijft namelijk dat Apple voor het eerste oled-schermen van een Chinese fabrikant gaat afnemen. Deze panelen zouden terechtkomen in de iPhone 2020. De fabrikant in kwestie, BOE, zou maar liefst twee jaar met Apple onderhandeld hebben over de deal.

De Chinese leverancier maakt al langer lcd-panelen voor iPads en MacBooks, maar iPhones ontbraken tot nog toe. Volgens 9to5Mac slaat BOE direct een grote slag, want men zou ook al orders voor de iPhone van 2021 hebben binnengesleept. Het gros van de oled-panelen blijft echter afkomstig van Samsung. Ook LG levert oled-schermen voor de iPhone.

Apple en China

De timing van het tweede bericht is opvallend. De iPhone-maker lag de afgelopen maanden namelijk regelmatig onder vuur vanwege controversiële keuzes met betrekking tot China. Zo verwijderde Apple onder meer een app die door demonstranten in Hong Kong werd gebruikt. Ook verbood het bedrijf makers van Apple TV Plus-films en series om de Chinese overheid in hun producties te bekritiseren.

