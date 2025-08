Deze nieuwe app komt met iOS 26 naar je iPhone (en dit kun je ermee)

Apple komt in iOS 26 met een volledig nieuwe Games-app die je ook op je Mac en je iPad kunt installeren. Dit kun je ervan verwachten.

De nieuwe Games-app van Apple

De nieuwe Games-app van Apple is beschikbaar in iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26. Het is een centrale plek voor alles wat met je games te maken heeft. Er is een Arcade-tabblad waar je gemakkelijk nieuwe Apple Arcade-games ontdekt en je hebt ook snel toegang tot games die je al speelt.

In iPadOS 26 en macOS 26 kun je gebruikmaken van een speciale game-overlay. Daarmee pas je eenvoudig systeeminstellingen aan en chat je met vrienden. De Games-app heeft bovendien ondersteuning voor de energiebesparingsmodus, zodat je zelfs tijdens het gamen langer kunt doorgaan.

Gamen met je vrienden

Vrienden waar je eerder mee hebt gespeeld, verschijnen nu op één plek. Je ziet in een oogopslag welke games je samen hebt gespeeld en welke achievements je hebt behaald. Bovendien kun je elkaar uitnodigen via links en partycodes.

Nieuw in de Games-app zijn uitdagingen. Daarmee ga je de strijd aan met je vrienden en probeer je de hoogste score te halen. Dat kan zelfs in single-player games. Zo kun je op meer manieren groepen vormen en bepalen wie de beste is.

Dankzij nieuwe features in de Games-app kunnen ontwikkelaars spelers gemakkelijker op de hoogte houden van de nieuwste game-updates en van evenementen die ze niet mogen missen. Op de gamepagina’s in de app vind je de nieuwste informatie over elke game. Die komen op deze manier echt tot leven. De informatie die er staat is altijd relevant voor jou en de games die je op dit moment speelt.

De Games-app is beschikbaar in september

De nieuwe Games-app van Apple is onderdeel van de besturingssystemen iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26. Deze updates komen ergens in september beschikbaar voor het grote publiek, mogelijk tegelijkertijd met de iPhone 17-serie. Vanaf dat moment kun je de nieuwe app dus meteen gebruiken!