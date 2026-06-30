Einde Amerikaanse GPS: Europees alternatief Galileo wordt nu véél meer gebruikt

Navigeren gaat allang niet meer alleen via het Amerikaanse GPS, het Europese Galileo wordt nu al door ruim 5 miljard apparaten gebruikt.

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Galileo wordt nu véél meer gebruikt

Veel mensen denken dat navigatie op hun smartphone volledig draait op GPS. Dat was jarenlang ook zo, maar moderne smartphones gebruiken tegenwoordig meerdere satellietnetwerken tegelijk. Naast het Amerikaanse GPS zijn dat onder meer Galileo (Europa), GLONASS (Rusland) en BeiDou (China).

Ook jouw iPhone maakt automatisch gebruik van Galileo als dat de locatiebepaling verbetert. Daar merk je als gebruiker verder helemaal niets van: je toestel kiest zelf welke satellieten op dat moment het beste signaal leveren. Het overschakelen gaat helemaal vanzelf.

Steeds belangrijker

Galileo werd ontwikkeld door de Europese Unie als onafhankelijk alternatief voor GPS. Anders dan GPS staat het systeem niet onder controle van een leger. Dat Europa een eigen navigatiesysteem heeft, wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Hoewel GPS wereldwijd gratis beschikbaar is, wil Europa minder afhankelijk zijn van buitenlandse technologie voor essentiële infrastructuur.

Galileo staat bovendien bekend om zijn hoge nauwkeurigheid. Vooral in drukke steden, waar hoge gebouwen satellietsignalen kunnen verstoren, kan het Europese systeem een preciezere locatie bepalen. Daar profiteren niet alleen smartphone-gebruikers van. Ook hulpdiensten, de luchtvaart, de scheepvaart, logistieke bedrijven en de landbouw maken steeds vaker gebruik van Galileo. Zelfs de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s leunt steeds meer op de nauwkeurige gegevens van het Europese satellietnetwerk.

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De Europese Commissie maakte bekend dat inmiddels meer dan 5 miljard smartphones, auto’s, drones, schepen en andere apparaten compatibel zijn met Galileo. Nieuwe satellieten moeten de dekking verder verbeteren en de positie nog nauwkeuriger maken. Ook wordt ook gekeken naar aanvullende satellieten in een lagere baan om de aarde, zodat navigatie in steden en andere lastige omgevingen nóg betrouwbaarder wordt. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!