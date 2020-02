De techniek voor opvouwbare smartphones wordt steeds beter, waardoor een iPhone met een dergelijk scherm ook steeds geloofwaardiger wordt. Daar heeft de nieuwe Galaxy Z Flip van Samsung een belangrijke rol in gespeeld.



Samsung geeft opvouwbare smartphone tweede kans

Gisteren onthulde Samsung zijn nieuwste smartphones, met de Galaxy Z Flip als meest opvallende apparaat. Na de Galaxy Fold doet Samsung een tweede poging om een vouwbare smartphone op de markt te brengen.

De Fold kon destijds op weinig positieve reacties rekenen: het apparaat moest worden teruggeroepen omdat het scherm te snel kapot ging en ook de herziene versie bleek voor veel mensen niet de hoge aanschafprijs waard te zijn. Daardoor leek de Fold meer op een prototype dan op een daadwerkelijk consumentenproduct. Destijds had ik dan ook liever dat Apple nog even de kat uit de boom keek.

Flip zet stap in de goede richting

Met de nieuwe Galaxy Z Flip zet Samsung een flinke stap in de goede richting. Het apparaat heeft duidelijk goed gekeken naar de tekortkomingen van de Fold en hier iets aan gedaan. Dat begint al met het scherm, dat niet van buigbaar plastic, maar buigbaar glas is gemaakt. Daardoor is de vouw in het display een stuk minder goed zichtbaar en voelt het apparaat veel meer als een high-end apparaat in plaats van een speelgoedtelefoon.

Samsung kiest er voor om het scherm nu verticaal in plaats van horizontaal open te vouwen. Daardoor vouw je het langwerpige 6,7 inch-display dubbel en stop je ‘m gemakkelijk in je broekzak als compact apparaatje. Dat maakt het toestel een stuk compacter, al is het scherm wel een stuk kleiner dan dat van de Fold.

Met deze verbeteringen voelt de Z Flip al veel meer als een volwaardig product waar ook Apple een variant op zou kunnen maken. Hoewel schermen van iPhones steeds groter worden, zijn er namelijk nog veel mensen die behoefte hebben aan een kleiner toestel. Dat was een belangrijke reden dat de iPhone SE destijds zo populair was.

Nieuwe kans voor een compacte iPhone?

Persoonlijk lijkt het me een interessante oplossing voor Apple om met een nieuwe kleinere iPhone te komen die een dergelijk vouwbaar scherm gebruikt. Deze zal ongetwijfeld een stuk duurder worden dan de SE (of aanstaande iPhone SE 2), maar geeft consumenten wel een nieuwe high-end en compacte iPhone.

Daarmee zou Apple een mooi jaarlijks aanbod aan iPhone-modellen hebben: de reguliere iPhone, duurdere iPhone Pro, grotere Pro Max, goedkopere SE en de kleine en buigbare iPhone. Bovendien zal Apple de software van iOS ongetwijfeld kunnen inzetten om wat unieke functies te maken.

Zo is het met de Z Flip bijvoorbeeld mogelijk om het toestel in een L-vorm weg te zetten, waarbij je de bovenste helft gebruikt om iemand te videobellen en de onderkant de knoppen toont om de app te bedienen. Daardoor kun je het toestel gemakkelijk overeind zetten.

Wanneer kunnen we een opvouwbare iPhone verwachten?

Dat Apple ook de mogelijkheden voor een opvouwbare iPhone onderzoekt, is geen geheim. Het bedrijf heeft door de jaren heen al talloze patenten aangevraagd, waaruit blijkt dat het bedrijf bekijkt hoe een iPhone met een vouwbaar scherm kan werken.

Dat is ook niet zo gek: Apple staat bekend als een bedrijf dat eerst de kat uit de boom kijkt, om vervolgens op een later moment met een eigen versie te komen. Dat gebeurde met de smartphone en de smartwatch al, dus dat Apple er nu voor kiest om andere bedrijven voor te laten gaan, is geen verrassing te noemen.

Meer weten over de Galaxy Z Flip? Check onze zustersite Android Planet voor alles over de Galaxy Z Flip.