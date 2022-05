7 gadgets voor moederdag: dit cadeau vindt je moeder te gek

Pas op! Het is alweer bijna moederdag. Wil je met een te gek cadeau aankomen bij je moeder? Wij hebben een aantal leuke opties voor haar op een rij gezet. Vind jouw type moeder en wij hebben een passend cadeau.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Moederdag: gadgets zijn ook cadeau’s voor moeders

Het blijft elk jaar lastig; je wilt iets meer geven dan alleen een bosje bloemen, maar een splinternieuwe iPad is ook weer te veel van het goede. Om jou een handje te helpen, hebben wij speciaal voor jou een aantal gadgets en cadeau’s op een rij gezet om jouw moeder helemaal blij te maken. Ze hebben allen ook nog eens een prima prijs. Wij zouden deze in ieder geval aan onze moeders geven!

Cadeau voor de chaotische moeder

Heb jij het type moeder dat altijd haar sleutels of andere spullen kwijtraakt? Dan zijn AirTags van Apple misschien wel een goede optie om als cadeau te geven voor moederdag.

De AirTag is een erg handig apparaatje. Het instellen en koppelen met je iPhone is in een flits gebeurd. Zelfs je moeder kan dit! Daarnaast gaat de batterij enorm lang mee. Het gebruik van de AirTag biedt zekerheid, vooral als je moeder vaak haar spullen kwijt is. Ze hangt hem eenvoudig aan haar sleutelbos.

Moederdag cadeau voor de sportieve moeder

Is jouw moeder uiterst sportief? En heeft ze een Apple Watch om haar gezondheid en sportprestaties bij te houden? Dan is een nieuw Apple Watch sportbandje een perfect cadeau voor moederdag. Er zijn een aantal sportieve Apple Watch-bandjes op de markt gebracht. Deze zijn van siliconen en hebben gaatjes. Hierdoor gaat het bandje niet vervelend zweten.

Is jouw moeder eerder van de lange fietstochten dan van de korte sprinten? Dan weten wij hét perfecte cadeau: een telefoonhouder voor op de fiets! Hiermee kan je veilig, legaal en gemakkelijk de fietskaart aflezen om de route te volgen. Haar iPhone maakt ze heel eenvoudig vast aan het stuur met twee bandjes en deze telefoonhouder.

Cadeau voor de missende moeder

Ben je al een tijdje uit huis, maar heeft je moeder nog steeds last van het lege-nest-syndroom? Misschien is het leuk voor je moeder om jou altijd bij haar te kunnen dragen. Wat neem je altijd mee? Je iPhone. Dit is goed nieuws voor een leuk moederdag cadeau. Je kan namelijk zelf je telefoonhoesje ontwerpen.

Dus, zoek een leuke foto van jezelf (en je partner) uit, print hem via de onderstaande link op een hoesje voor je iPhone en klaar is kees. Je moeder zal minder last hebben van het lege-nest-syndroom én jij hebt een blitser cadeau dan je broers of zussen. Je kunt natuurlijk ook altijd een foto samen nemen met je familie!

Moederdag cadeau voor de mobiele moeder

Zit jouw moeder ook al op level 7628 van Candy Crush? En komt ze al een tijdje niet meer verder? Weet je waar je haar dan écht gelukkig mee maakt? Een Apple Gift Card. Hiermee kan ze extra levens, bommetjes en andere speciale items kopen.

Mocht ze het spel na acht jaar eindelijk hebben uitgespeeld, is het ook mogelijk om een nieuw verslavend telefoonspel op de kop te tikken in de App Store. Met een Apple Gift Card kun je zelf bepalen hoeveel er op staat (en hoeveel jij dus van je moeder houdt).

Cadeau voor de media-verslaafde moeder

Heeft jouw moeder alle streamingsdiensten als HBO Max, Netflix en Apple TV+ helemaal ontdekt? Zit ze vaak op haar iPhone al deze filmpjes te kijken? Check dit product dan! Een telefoonhouder voor in bed is ideaal voor de moeder die graag filmpjes kijkt, maar geen zin meer heeft in een zere nek.

Moederdag cadeau voor de schoonmoeder

Eerlijk gezegd weten we ook niet precies waar het vandaan komt, maar je schoonmoeder is in de volksmond eigenlijk altijd de vervelende moeder. Daarom hebben wij hét perfecte cadeau voor moederdag gevonden wat ze leuk gaat vinden. Zeker als ze, net zoals ons, enorm van Apple producten houdt.

Ze moet het Apple Poetsdoekje hebben. En nee, 1 april is allang geweest. Het Apple Poetsdoekje is een premium stoffen doekje om al je apparaten mee schoon te maken. Ze maakt al jouw Apple producten gemakkelijk en veilig schoon. Hij is zacht en niet-krassend. Hiermee veeg je gemakkelijk vingerafdrukken en andere vieze vegen van je iPhone.