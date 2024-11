Deze gadget van slechts 7 euro lost een heel irritant iPhone-probleem op!

Met deze eenvoudige, maar doeltreffende gadget voorkom je dat je vroeg of laat met je iPhone tegen een vervelend probleem aanloopt.

Deze gadget lost een irritant probleem op

Of je nu een iPhone met een usb-c-of een Lightning-poort hebt, er komt onherroepelijk stof en vuiligheid in. Zeker wanneer je je iPhone altijd in je broekzak draagt, of wanneer je bijvoorbeeld vaak in stoffige ruimtes werkt, kan het snel gaan. Als er eenmaal genoeg stof in zit, merk je direct dat het lastiger is om de oplaadkabel goed aan te sluiten.

Je kunt er voor kiezen om de oplaadpoort van tijd tot tijd schoon te maken. Alleen is dat in de praktijk vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Elke keer als je de oplaadkabel aansluit, druk je het stof en vuil namelijk weer wat steviger aan. Het gevolg is dat je het er na verloop van tijd niet goed meer uit krijgt. En het is geen goed idee om er met een scherp voorwerp in te gaan peuteren. Maar deze gadget is de oplossing voor dit probleem!

Voorkomen is altijd beter dan genezen en dat doe je heel eenvoudig met een Stofdichte Plug. Voor slechts € 6,95 koop je een 2-Pack, waarbij je kunt kiezen voor een versie voor Lightning-poort of voor USB C-poort. De Stofdichte Plug is vooral handig als je je iPhone over het algemeen draadloos oplaadt. Hij kan dan vrijwel altijd blijven zitten, waardoor je er helemaal geen last van hebt.

Voorkomt meer dan alleen stof

De Stofdichte Plug voorkomt dat er vuil zoals pluisjes, stof en zand, maar ook water in je oplaadpoort komt. Dat is allemaal geen probleem voor deze gadget. De Plug past perfect in de connector, zodat deze niet beschadigd raakt, en hij past gewoon zonder dat je het hoesje hoeft te verwijderen. Je krijgt er een reserve exemplaar bij voor wanneer je er een verliest, maar je kunt er natuurlijk ook een andere USB C-poort mee beschermen.

De Stofdichte Plug past niet alleen perfect, maar blijft ook uitermate goed zitten. Ook wanneer je je iPhone flink heen en weer schudt. Let bij het aanschaffen van de gadget wel goed op dat je het juiste model kiest, anders heb je een heel ander probleem. Zo zijn er twee verschillende USB C-versies, waarvan er één speciaal voor de iPhone 15- en 16-modellen is.

Ook als je geen gebruikmaakt van draadloos opladen is de Stofdichte Plug een handige gadget voor een veelvoorkomend probleem. De Plug blijft stevig zitten, maar eruit halen is desondanks heel eenvoudig. Opladen met een kabel is dus nog steeds prima mogelijk.