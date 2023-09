Gadget laat iedereen een iPhone hacken (en is gewoon te koop bij Bol.com)

Er is een gadget in omloop, dat gebruikt wordt om een iPhone te hacken. En het bizarre: je kunt het apparaat gewoon kopen op Bol.com. Dit moet je weten.

Gadget om iPhone mee te hacken

Er is een apparaat in omloop onder hackers, waarmee iPhones zo goed als onbruikbaar worden. Met de Flipper Zero wordt er een bluetooth-signaal uitgezonden naar de iPhones. Normaal gesproken is dit geen probleem, maar het apparaatje zendt enorm veel signalen in een korte periode uit. Als gevolg verschijnen er meerdere meldingen op de iPhone om te verbinden via bluetooth.

Omdat het signaal zo vaak wordt uitgezonden, blijven de verbindingsmeldingen continu terugkomen op de iPhone. Hierdoor kun je de telefoon niet meer gebruiken, want de melding moet telkens weggetikt worden. Er kunnen geen andere taken op de iPhone worden uitgevoerd, zo lang de melding in beeld is. Nu blijkt dat de Flipper Zero heel makkelijk te krijgen is, want je kunt de gadget gewoon kopen op Bol.com.

Flipper Zero op Bol.com

Op Bol.com is de Flipper Zero te koop voor ongeveer 269 euro. Voor dat bedrag kan dus iedereen de gadget kopen en een iPhone hacken. Het apparaatje is erg klein, waardoor het gemakkelijk mee te nemen is. Dat moet ook wel, want met de Flipper Zero kunnen alleen iPhones binnen een bepaalde afstand verstoord worden. Als een iPhone zich binnen bereik bevindt, is het kwetsbaar voor de bluetooth-signalen.

De gadget doet zich vervolgens voor als een normaal apparaat dat via bluetooth met je iPhone wilt verbinden, zoals de AirPods. De iPhone staat de verbindingsmelding daardoor toe, zelfs als de telefoon in vliegtuigmodus staat. Je kunt de melding wel wegtikken, maar er blijven steeds nieuwe notificaties in beeld verschijnen door de Flipper Zero. Je iPhone blijft zo onbruikbaar, totdat je niet meer binnen het bereik van de gadget bent.

iOS blijft kwetsbaar

De besturingssystemen van Apple staan bekend om de veiligheid, maar iOS blijft kwetsbaar voor de gadget. Apple heeft nog geen oplossing bedacht voor de verstorende bluetooth-signalen, waardoor het mogelijk blijft om een iPhone te hacken met de Flipper Zero. Gelukkig zijn je gegevens niet in gevaar met de gadget, maar het blijft natuurlijk vervelend.

Je iPhone is op dit moment dus alleen veilig voor de gadget, als je bluetooth handmatig hebt uitgeschakeld op het toestel. Dat heeft helaas wel een aantal nadelen, zo is je Apple Watch niet meer verbonden met je iPhone zodra bluetooth is uitgeschakeld.

Hetzelfde geldt voor de AirPods, je kunt geen muziek luisteren zonder bluetooth. Het is daarom te hopen dat Apple snel een oplossing bedenkt, zodat het niet meer voor iedereen met de gadget mogelijk is om een iPhone te hacken.

