Gaat Apple een iPhone 26 uitbrengen? Dit is wat we nu al weten

Apple is van plan om de komende versies van besturingssystemen allemaal nummer 26 te geven, maar heeft dit ook gevolgen voor de iPhone?

Komt er een iPhone 26?

Apple is van plan om voor de volgende generatie software-updates het nummeringssysteem te wijzigen. In plaats van iOS 19, wat logischerwijs volgt op iOS 18, heet de update iOS 26. Waarschijnlijk gebruikt Apple 26 voor alle platforms (het getal staat voor het komende jaar). Het is in elk geval minder verwarrend dan iOS 19, macOS 16, watchOS 12 en visionOS 3. Maar wat betekent deze verandering voor de iPhone?

Als Apple de naamgeving wil stroomlijnen, is het logisch dat toekomstige iPhone-modellen net zo’n ‘op het jaar gebaseerde’ nummering volgen. Een iPhone 26 of iPhone 26 Pro die wordt gelanceerd met iOS 26 is logischer dan een iPhone 17 die op iOS 26 draait. Totdat die iPhone 26 moet worden bijgewerkt naar iOS 27 of iOS 28 natuurlijk.

Naamgeving iPhone 26

Een ‘op het jaar gebaseerde’ nummering voor iPhones maakt voor consumenten duidelijk wanneer een iPhone op de markt is gekomen. De gemiddelde iPhone-gebruiker weet waarschijnlijk niet in welk jaar zijn iPhone op de markt is gekomen. Er is immers geen duidelijk verband tussen de iPhone 14 en 2022, of de iPhone 16 en 2024. Maar een iPhone 26 is duidelijk van 2026.

Apple heeft overigens al min of meer een toekomstig naamgevingsprobleem. Dit jaar verschijnt de iPhone 17, in 2026 de iPhone 18 en in 2027 de iPhone 19. Maar 2027 is het 20-jarig jubileum van de iPhone, dus wil Apple dat de iPhone van dat jaar de iPhone 19 wordt? Apple koos daar in 2017 bij het 10-jarig jubileum van de iPhone niet voor. Er is nooit een iPhone 9 gekomen omdat in plaats daarvan de iPhone X verscheen.

Nummering voor Macs

Apple gebruikt ook een ‘op het jaar gebaseerde’ nummering voor zijn Macs, hoewel niet openlijk. De MacBook Air is gewoon de ‌MacBook Air‌, maar als je op de website kijkt, zie je dat het nieuwste model de ‌MacBook Air‌ (M4, 2025) is. iPhones zouden ook gewoon ‘iPhone‌’ kunnen heten en op dezelfde manier worden aangeduid.

Er is echter een verschil tussen de naamgeving van Macs en de manier waarop Apple software-updates gaat benoemen. Macs worden genoemd naar het jaar waarin ze worden uitgebracht. De software-updates worden bij de lancering genoemd naar het komende jaar. iOS 26 in september 2025, iOS 27 in september 2026, iOS 28 in september 2027, enzovoort. Het is echter de vraag of Apple een ‌iPhone‌ (2025) met ‌iOS 26‌ op de markt wil brengen.

Nummering voor iPads

Apple kan ook nog kiezen voor de iPad-nummering. iPads hebben van oudsher generaties gebruikt. De goedkope iPad is bijvoorbeeld de iPad (5e generatie) en vervolgens (6e generatie) en (7e generatie) enzovoort.

Meer recentelijk gebruikt Apple chips om onderscheid te maken tussen verschillende generaties. Zo is er de M2 iPad Air en de M3 iPad Air, samen met de A16 iPad (11e generatie) en de A17 Pro iPad mini. Zo’n ‘op de chip gebaseerde’ naamgeving werkt waarschijnlijk niet voor de iPhone, omdat er meerdere iPhones zijn die dezelfde chip gebruiken. Apple zou dan iets moeten doen als iPhone (A19), iPhone Air (A19), iPhone Pro (A19) en iPhone Pro Max (A19). Een iPhone 26 is waarschijnlijk beter voor de marketing.

Mogelijk verandert Apple de nummering van de iPhone ook helemaal niet en komt er geen iPhone 26. Of Apple van plan is om de namen van apparaten in de toekomst te stroomlijnen, wordt wellicht duidelijker tijdens de WWDC op 9 juni. We horen dan in elk geval meer over het plan van Apple om van iOS 18 naar iOS 26 over te stappen. Mogelijk geeft dat ook enige duidelijkheid over de vraag of we een soortgelijke verandering voor de iPhone kunnen verwachten.