Futuristisch iPhone 13 Pro concept laat schermpje op achterkant zien

We weten al ongeveer hoe de iPhone 13 Pro eruit zal zien, maar toch duikt er af en toe een futuristisch (en onrealistisch) concept op. Zoals deze creatie met een extra schermpje op de achterkant.

iPhone 13 concept geeft wellicht kijkje in de toekomst

Het Youtube-kanaal ConceptsiPhone komt regelmatig met renders van iPhones die hun tijd ver vooruit zijn. Een nieuw concept van de iPhone 13 Pro laat een smartphone zien met een extra schermpje op de achterkant. Dat zou je kunnen gebruiken om een selfie te schieten met de betere camera’s aan deze zijde. Ook is het mogelijk om snel berichten te lezen of een liedje over te slaan met Apple Music.

Hoewel we zeker niet verwachten dat deze fantasie werkelijkheid wordt, zijn er wel fabrikanten die zo’n extra schermpje aanbieden. De Xiaomi Mi 11 Ultra heeft er eentje en de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 3 ook. In het geval van de vouwbare Flip is het kleine display extra functioneel. Je kunt dan bijvoorbeeld het weer checken zonder het toestel open te klappen.

Dit concept van de iPhone 13 Pro heeft verder geen Lightning-aansluiting. Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan zo’n iPhone zonder oplaadpoort. Daardoor zou het onder meer makkelijker worden om de telefoon waterdicht te maken. 2021 komt vrijwel zeker te vroeg voor dit idee, maar dromen staat vrij. Wellicht verschijnt er in de toekomst alsnog een iPhone zonder poort en mét een schermpje op de achterkant.

Dit weten we al over de iPhone 13

Goed, dit concept gaat hem niet worden, maar hoe zien de iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini en iPhone 13 Pro Max er dan wél uit? Er is een dikke kans dat de toestellen veel weghebben van hun voorgangers. Wel zou de notch op de iPhone 13 iets kleiner worden. Ook krijgen de smartphones mogelijk een nieuw camera-ontwerp. Daarnaast beschikken de iPhone 13 Pro-modellen over een beter, vloeiender scherm.

