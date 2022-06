16 verborgen functies van de WWDC keynote: wij weten wat jij niet weet

Maandag 6 juni werd er gestrooid met nieuwe functies bij de keynote van WWDC. We zagen de aankondiging van iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 Ventura en een nieuwe MacBook Air. Er werden echter ook heel veel nieuwe functies té snel of zelfs helemaal niet benoemd. In dit artikel sommen wij deze 16 ‘geheime’ nieuwe functies voor je op.

Deze functies miste jij in de WWDC keynote

De keynote van WWDC op maandagavond 6 juni ging snel. Veel te snel als je het aan ons vraagt. Naast natuurlijk nieuwe software voor al je Apple apparaten met frisse designs en boordevol grote functionaliteiten (en de MacBook Air 2022!), waren er nog veel meer kleine nieuwe functies.

In dit artikel sommen wij deze voor je op. We denken namelijk, naast dat Apple niet eens alles heeft benoemd, dat jij ook door deze overload aan informatie niet alles hebt meegekregen. Wij hebben deze, op puur willekeurige volgorde, uitgeschreven. Er zitten veel vette nieuwe functies tussen. Lees je mee?

1. Keynote WWDC credits: Nieuwe games!

In de allerlaatste zichtbare frame van de keynote van de WWDC 2022 zagen we niet perse nieuwe functies. Helemaal onderaan, in het lichtgrijs, vonden we wel leuke informatie. De games Resident Evil: Villages, No Man’s Sky en GRID Legends komen later dit jaar naar Apple.

De eerste twee zagen we wel in de keynote voorbij komen. We zagen de gameplay van No Man’s Sky en deze titel werd ook kort benoemd. Ook is de maker van Resident Evil uitgenodigd om te praten over de nieuwe technieken, die gamen op de Mac soepeler gaan laten voelen. GRID Legends hebben we echter helemaal niet voorbij horen komen. Wij kijken enorm uit naar het moment dat we deze race-game op onze Mac kunnen spelen!

2. Face ID werkt ook horizontaal met iOS 16

Je iPhone kan met iOS 16 ook in de liggende modus Face ID activeren. Je hoeft je iPhone dus niet meer rechtop te houden. Het zou hierbij gaan om ‘ondersteunende modellen’. Wij denken dat dit gaat werken op de iPhone 12 en de iPhone 13-modellen.

We kunnen nog niet veel vinden over deze functie op de website van Apple. Het is in ieder geval heel handig als je je iPhone vaak in een (auto-)houder hebt zitten. Je hoeft dan niet meer onhandig je lichaam 90 graden te draaien. Apple is sinds de keynote van WWDC in ieder geval flink aan het sleutelen aan bestaande functies.

3. Verborgen foto’s zijn nu te vergrendelen

Deze functies vinden we al een tijdje in de Android-telefoons, maar nu eindelijk is het ook mogelijk in iOS 16. De Foto’s-app zorgt ervoor dat je je album met verborgen foto’s nu kan voorzien van een wachtwoord. Dit kan een code zijn of je stelt in dat je de map alleen kan openen met Face ID.

We wachten al een tijdje op deze functie. Er zijn namelijk ook veel apps van derden die dit nu faciliteren. Apple heeft met iOS 16 sinds de keynote van WWDC eindelijk deze kloof met de functies van de foto-apps van Android gedicht.

4. Apple Music: nieuwe functies om muziek te sorteren

Vóór de keynote van WWDC kon je de afspeellijsten in de Apple Music-app sorteren op de volgorde waarin de nummers aan de afspeellijst werden toegevoegd. Met iOS 16 hebben alle afspeellijsten in Apple Music nieuwe sorteermogelijkheden.

Je kan de bovengenoemde volgorde omdraaien, maar je kan ook op titel, artiest of plaat sorteren. Het is zelfs mogelijk om op datum van release te ordenen. Deze functie is te bereiken door naar een afspeellijst in Apple Music te gaan en op de drie puntjes te tikken. Daarnaast scroll je in dit menu om de nieuwe sorteeroptie te vinden.

Het is ook mogelijk om bepaalde artiesten als favoriet te bestempelen. Dit is handig voor de algoritmes van de muziek-app. Deze kunnen beter bijhouden welk deel van je muzieksmaak voor jou het belangrijkst is, en dus welke nieuwe muziek ze moeten aanraden. Deze functie zie je op de profielpagina van je favoriete artiest.

5. Spatial Audio wordt snel (nóg) persoonlijker

Spatial Audio, dé 3D-techniek van Apple in samenwerking met Dolby Atmos, gaat een nieuw tijdperk in. De techniek werkt onder andere op de AirPods Max in combinatie met Apple Music, en laat jou muziek en video’s met een speciaal ruimtelijk geluid horen.

De selfiecamera van je iPhone gaat daar een persoonlijke touch aan toevoegen. Je kan met iOS 16 straks je oorschelp opmeten door er foto’s van te maken. Je AirPods berekenen dan hoe geluid door jou oorgang beweegt en passen het Spatial Audio-profiel daar op aan. Ter vergelijking: een concertzaal is precies ontworpen voor het beste live-geluid. Met iOS 16 gaat Spatial Audio als een ware architect hetzelfde doen voor jouw type oor, maar dan in het klein.

6. macOS 13 Ventura zorgt voor toestemming nieuwe usb-apparaten

Met iOS en iPadOS is het al de normaalste zaak van de wereld: Als je daarin een usb-accessoire wil gebruiken, vraagt het apparaat eerst om toestemming. Daarna hoeft je niets meer te doen. In macOS 13 Ventura gaat Apple dit nu ook doorvoeren op de Mac.

De toestemming is enkel nodig voor data-overdracht. Wil je enkel opladen? Dan hoef je geen toestemming te geven. Volgens Apple hoef je na de confirmatie de drie dagen daarna niets meer te bevestigen.

7. macOS systeeminstellingen heeft een nieuwe look

Systeemvoorkeuren heet nu Systeeminstellingen. Deze lijkt met macOS 13 Ventura op de instellingen-app van de iPhone. Je kan dus ook de instellingen van de vele apps en programma’s die op je mac zijn geïnstalleerd wijzigen. Wil je van de ene wél meldingen ontvangen, maar van een andere app niet? Dat kan nu in de hernieuwde systeeminstellingen op macOS 13 Ventura. Apple is dus sinds de keynote van WWDC niet alleen flitsende nieuwe functies aan het uitrollen.

8. iOS 16 maakt AirPods-instellingen makkelijker

Over instellingen gesproken, de AirPods-instellingen op je iPhone (en andere apparaten) worden herzien in iOS 16. Dat kan via de Instellingen-app als de oortjes verbonden zijn met de telefoon. In iOS 15 vinden we het nog ietwat omslachtig om de instellingen van onze AirPods te vinden. Dit is nu nog in de Bluetooth-instellingen bij het ‘i’-tje naast de AirPods.

Bij iOS 16 en iPad 16 hoeft dat niet meer. Je kunt nu de instellingen van de AirPods direct zien onder jouw naam in de app. Zo is het natuurlijk veel makkelijker om functies aan te passen. Denk aan de persoonlijke Spatial Audio-instellingen om jouw oorschelp op te meten.

9. iOS 16 vraagt toestemming om te kopiëren en plakken tussen apps

Als je met je iPhone met iOS 16 tekst of iets anders van je klembord probeert te plakken, vraagt de app eerst om je toestemming. Met deze nieuwe functie wil Apple voorkomen dat apps gevoelige gegevens uit het klembord van de gebruiker kunnen lezen, zonder dat de gebruiker het weet.

Toen Apple in iOS 14 deze klembordwaarschuwingen lanceerde ontdekte we dat verschillende apps informatie konden inzien. Als gevolg daarvan zijn deze apps bijgewerkt zodat ze geen toegang meer hebben tot het klembord van de gebruiker. Dat hoeft met iOS 16 niet meer.

10. Siri kan FaceTime en telefoongesprekken beëindigen in iOS 16

Siri kan nu nog makkelijker worden ingesteld. Je kan nu opdrachten uitvoeren vanuit de apps zelf met deze spraakassistent. Zo kan je emoji’s toevoegen aan berichten die je via Siri verstuurt.

Daarnaast is het mogelijk om Siri verbeterd offline te laten werken. Als je dan weer een internetverbinding hebt, komen de resultaten naar je toe. De allerleukste van de nieuwe functies van Siri sinds de keynote van WWDC is het beëindigen van een telefoongesprek. Je hoeft enkel “Hey Siri, hang up” te zeggen.

11. iPadOS 16: ‘handgeschreven’ notities rechttrekken

Met Notities kunnen gebruikers nettere handgeschreven notities maken. Nadat je met je Apple Pencil een woord of zin hebt neergepend, kan je het laten rechttrekken. Andere functies zijn het vergrendelen van ‘geheime’ notities en het toevoegen van schermafbeeldingen in een snelle notitie. Slimme mappen en filtermogelijkheden zorgen ervoor dat je nóg makkelijker het juiste bestand vindt.

12. iPhone krijgt eigen Fitness-app, Apple Watch niet nodig

Vóór iOS 16 was de Fitness-app van Apple alleen voor mensen die een Apple Watch bezitten. Nu zit er tussen deze geheime functies van de keynote van WWDC nóg iets beters! De Fitness-app is binnenkort beschikbaar voor iedereen (met een iPhone). Ook je telefoon kan met de bewegingssensoren je stappen bij houden. Ook in de Fitness-app voor je iPhone zie je de bekende ringetjes met dagelijkse doelen staan.

13. Dubbele foto’s zijn straks makkelijker op te ruimen

In de foto’s-app heb je vaak heel veel foto’s staan. Zo veel dat je niet meer bijhoudt of je er niet toevallig al een geschoten of gedownload hebt. Dat hoeft met iOS 16 ook niet meer. Vanaf dan herkent de app automatisch dubbele foto’s en stopt deze vervolgens in een mapje. Vanaf daar kan je deze verwijderen en zo weer meer opslaggeheugen vrijmaken voor nieuwe apps of andere foto’s.

14. Eindelijk een trillend toetsenbord

Eigenlijk zijn we best verbaasd dat Apple dit nu pas toevoegt aan de functies van iOS 16. De ‘haptische feedback’ bij het typen op een toetsenbord in je scherm is namelijk heel handig. Je krijgt hiermee trillinkjes als feedback tijdens het typen. Je kan deze functie zelfs in intensiteit aanpassen.

15. Meer Memoji’s functies voor je Mac

Oké, we geven het toe: wij zijn fan van de Memoji’s van Apple. Gelukkig komen er nu met macOS 13 Ventura nóg meer opties om deze digitale avatar op jou te laten lijken. Zo zijn er meer sticker houdingen, contactstickers, meer kapsels (met krullen!) en meer hoofddeksels. Ook kan je kiezen uit meer neusopties en neutralere lipkleuren.

16. Nieuwe functies: klok- en weer-app naar macOS

Als je macOS 13 Ventura installeert zie ook twee nieuwe apps op je desktop. Apple komt namelijk met een weer-app en een nieuwe klok. Hier kan je alarmen en timers instellen.

16. Nieuwe functies: klok- en weer-app naar macOS

Als je macOS 13 Ventura installeert zie ook twee nieuwe apps op je desktop. Apple komt namelijk met een weer-app en een nieuwe klok. Hier kan je alarmen en timers instellen.