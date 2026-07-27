Dit worden de nieuwe functies van de Apple Watch Series 12 (en Ultra 4)

Er zijn onlangs geruchten verschenen die de nieuwe functies verklappen van de aankomende Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4.

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Nieuwe functies van de Apple Watch Series 12 (en Ultra 4)

Apple presenteert in september de nieuwe Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4. Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgen beide smartwatches een aantal handige verbeteringen, maar grote veranderingen hoef je dit jaar niet te verwachten. De nieuwe functies gelden voor zowel de wifi- als de cellular-uitvoering van de Apple Watch Series 12 en de Ultra 4.

Apple Watch Series 11

Geen nieuw ontwerp

De afgelopen maanden gingen er verschillende geruchten rond over de Apple Watch Series 12. Zo zou de smartwatch mogelijk Touch ID krijgen, maar volgens Gurman is die kans erg klein. Hij verwacht namelijk dat Apple het ontwerp van de Series 12 en de Ultra 4 grotendeels gelijk houdt aan dat van de huidige modellen. Een ingrijpende toevoeging als Touch ID lijkt daarom voorlopig van de baan.

Ook een eerder gerucht over een Apple Watch-bandje met een ingebouwde gezondheidssensor wordt door Gurman niet genoemd. In plaats daarvan rekent hij op kleinere, maar praktische verbeteringen die je dagelijks merkt.

Apple Watch Ultra 3

Snellere prestaties

De grootste vernieuwing zit waarschijnlijk aan de binnenkant. De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 krijgen naar verwachting namelijk een nieuwe S11-chip (of een vergelijkbare opvolger). De huidige Series 11 en Ultra 3 draaien nog op de S10-chip, waardoor Apple nu voor het eerst in jaren weer een duidelijke prestatiesprong kan maken.

Wie wacht op echt grote vernieuwingen, moet waarschijnlijk nog wat langer geduld hebben. Volgens Gurman staan die wel op de planning, maar verschijnen ze vermoedelijk pas over enkele jaren. Op de langere termijn werkt Apple nog altijd aan een functie om de bloedsuikerspiegel te meten. Het doel is om die technologie rond 2030 voor iedereen beschikbaar te maken.

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